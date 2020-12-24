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    Главная / Торги / ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

    ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 11:5924.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802862Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отводов стальныхКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802862

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДЕТАЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 11:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    190_18_2020_Поставка_отводов_стальных_новое.rar

    итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Юридический адрес

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    Почтовый адрес

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Контактный телефон

    +7 861 279-33-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Y.Panova@gazpromgk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панова Яна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка отводов стальных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 11:59 GMT +324.12.2020 11:5924.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802862Дата и время окончания срока приема заявок Поставка отводов стальныхКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 12:0024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802862Дата и время вскрытия заявок Поставка отводов стальныхКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 13:0025.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802862Подведение итогов не позднее Поставка отводов стальныхКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка отводов стальных

    Начальная цена

    119 820,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР

    Адрес местонахождения

    350051, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 23,

    г. Краснодар, ул. Строителей, 23

    Классификатор ОКПД2

    24.20.4

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/821140/name/5fe9e29abbf212.08526008

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство стальных труб, полых профилей и фитингов"

    Кол-во:

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