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    Главная / Торги / Запрос коммерческих предложений (RFI) на поставку волоконно-оптического кабеля

    Запрос коммерческих предложений (RFI) на поставку волоконно-оптического кабеля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 08:0021.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036665Дата и время окончания срока приема заявок Запрос коммерческих предложений (RFI) на поставку волоконно-оптического кабеляКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036665

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос коммерческих предложений (RFI) на поставку волоконно-оптического кабеля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_Извещению.xlsx

    Приложение_2_к_Извещению___Анкета_претендента.docx

    Извещение.docx

    ГП036665_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 928 445-17-77

    Факс

    Адрес электронной почты

    Sergey.Krasavin@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красавин Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос коммерческих предложений (RFI) на поставку волоконно-оптического кабеля

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 23:0025.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036665Подведение итогов не позднее Запрос коммерческих предложений (RFI) на поставку волоконно-оптического кабеляКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос коммерческих предложений (RFI) на поставку волоконно-оптического кабеля

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Классификатор ОКПД2

    27.31.11.000

    Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/813039/name/5fe0790da60d29.89828549

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Волоконно-оптический кабель"

    Кол-во: 62

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    Прием заявок до:
    31.12.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    08.12.2021 г., 17:36
    Дата аукциона:
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