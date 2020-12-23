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Номер извещения
32009802872
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Генератор пикосекундных лазерных импульсов с длиной волны 1300 нм; Генератор пикосекундных лазерных импульсов с длиной волны 600 нм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 11:32
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111024, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Контактный телефон
+7 495 988-21-58 доб. 1748
Факс
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Адрес электронной почты
zakupki@npk-spp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никульчикова К. А.
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Генератор пикосекундных лазерных импульсов с длиной волны 1300 нм; Генератор пикосекундных лазерных импульсов с длиной волны 600 нм
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202024.12.2020 12:0024.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802872Подведение итогов не позднее Генератор пикосекундных лазерных импульсов с длиной волны 1300 нм; Генератор пикосекундных лазерных импульсов с длиной волны 600 нмг. Москва, ул. Авиамоторная, д.53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Генератор пикосекундных лазерных импульсов с длиной волны 1300 нм; Генератор пикосекундных лазерных импульсов с длиной волны 600 нм
Начальная цена
552 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
26.51.33.199
26.51
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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