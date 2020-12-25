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    Главная / Торги / Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

    Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802799Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802799

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 11:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Раздел_9_документации_о_закупке.docx

    Извещение_ОЗП_РПЗ_2114.docx

    Раздел_8_документации_о_закупке.docx

    ОЗП_РПЗ_2114.docx

    2._Протокол_рассмотрения_и_оценки_РПЗ_2114.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-84-45

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Orlova@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Орлова Анна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 09:00 GMT +325.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802799Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 09:0025.12.2020 09:0025.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802799Дата и время вскрытия заявок Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 11:0011.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802799Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 11:0011.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802799Подведение итогов не позднее Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Экспертиза промышленной безопасности подъемных сооружений филиала АО «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»

    Начальная цена

    2 700 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Разделом 9 Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 9 ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Разделом 8 Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.190

    Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826768/name/5ffeff38d01143.34027596

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 1.00000

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