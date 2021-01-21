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Номер извещения
32009803178
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт насоса GRUNDFOS S21604L3B511 c восстановлением геометрии рабочих поверхностей и защитой износостойким композитным материалом проточной части насоса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
15.12.2020 12:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
e.merkel@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Меркель Евгения Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Капитальный ремонт насоса GRUNDFOS S21604L3B511 c восстановлением геометрии рабочих поверхностей и защитой износостойким композитным материалом проточной части насоса
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.01.2021 10:00 GMT +321.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803178Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт насоса GRUNDFOS S21604L3B511 c восстановлением геометрии рабочих поверхностей и защитой износостойким композитным материалом проточной части насосаБарнаул
Дата и время вскрытия заявок
21.01.2021 10:0021.01.2021 10:0021.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009803178Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт насоса GRUNDFOS S21604L3B511 c восстановлением геометрии рабочих поверхностей и защитой износостойким композитным материалом проточной части насосаБарнаул
Подведение итогов не позднее
26.02.2021 06:0026.02.2021 06:0026.02.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803178Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт насоса GRUNDFOS S21604L3B511 c восстановлением геометрии рабочих поверхностей и защитой износостойким композитным материалом проточной части насосаБарнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.02.202126.02.2021 06:0026.02.2021 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803178Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт насоса GRUNDFOS S21604L3B511 c восстановлением геометрии рабочих поверхностей и защитой износостойким композитным материалом проточной части насосаБарнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт насоса GRUNDFOS S21604L3B511 c восстановлением геометрии рабочих поверхностей и защитой износостойким композитным материалом проточной части насоса
Начальная цена
1 196 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.13.31.110
28.13
Документация лота
Кол-во:
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