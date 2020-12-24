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    Главная / Торги / Химчистка и ремонт спецодежды

    Химчистка и ремонт спецодежды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036666Дата и время окончания срока приема заявок Химчистка и ремонт спецодеждыКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036666

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Химчистка и ремонт спецодежды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 11:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    типовой_договор_на_услуги_по_стирке_и_химчистке_спецодежды.doc

    Приложение__2_Справка_об_опыте_выполения_договоров.docx

    Извещение.docx

    Приложение__1_Заявка.docx

    ГП036666_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 647-06-09 доб. 3130

    Факс

    Адрес электронной почты

    Svetlana.Zinger@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Зингер Светлана Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Химчистка и ремонт спецодежды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2020 14:00 GMT +324.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036666Дата и время окончания срока приема заявок Химчистка и ремонт спецодеждыКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    24.12.2020 14:0024.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036666Дата и время вскрытия заявок Химчистка и ремонт спецодеждыКолпино

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 16:0020.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036666Подведение итогов не позднее Химчистка и ремонт спецодеждыКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:0020.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036666Подведение итогов не позднее Химчистка и ремонт спецодеждыКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Химчистка и ремонт спецодежды

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    95.29.11.170

    Услуги по ремонту рабочей одежды

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/898486/name/607429e148e888.59437585

    12.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Химчистка и ремонт спецодежды"

    Кол-во: 1

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