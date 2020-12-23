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    Главная / Торги / Выполнение работ по оформлению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане

    Выполнение работ по оформлению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803825Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оформлению схемы расположения земельных участков на кадастровом планеТамбовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803825

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    109/12-2020-МИ

    Наименование закупки

    Выполнение работ по оформлению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 13:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Документация.docx

    _Извещение.doc

    _Приложение_2_к_письму_о_подаче_заявки___ТП___.docx

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_1_к_Технической_части___Смета.xlsx

    Приложение_2___Техническая_часть.docx

    Приложение_3____Методика_рассмотрения_и_оценки_заявок_участников.docx

    _Приложение_1_к_письму_о_подаче_заявки__ЦП__.docx

    Итоговый_ПРОТОКОЛ__4_участника__все_допущены__ОМИ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Юридический адрес

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    Почтовый адрес

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Контактный телефон

    4752 доб.784187

    Факс

    Адрес электронной почты

    pchelintseva_oa@gro68.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пчелинцева Олеся Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тамбов

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по оформлению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 17:0024.12.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803825Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оформлению схемы расположения земельных участков на кадастровом планеТамбов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по оформлению схемы расположения земельных участков на кадастровом плане

    Начальная цена

    1 764 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТАМБОВ

    Адрес местонахождения

    392000, ОБЛ ТАМБОВСКАЯ, Г ТАМБОВ, УЛ МОСКОВСКАЯ, ДОМ 19Д,

    392000 г. Тамбов, ул. Московская, д. 19 "Д"

    Классификатор ОКПД2

    74.90

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    74.90

    Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/817142/name/5fe46e71489fc5.80919389

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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