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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП036657
Уникальный номер закупки
ЗЦ-0256-20-МТ
Наименование закупки
Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
Почтовый адрес
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
Контактный телефон
+7 495 739-01-60 доб. 1619
Факс
+7 495 739-01-60
Адрес электронной почты
IKurguz@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кургуз Игорь Станиславович
Место рассмотрения предложений
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 09:30 GMT +323.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 09:3023.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036657Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 17:0030.06.2021 17:0030.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036657Подведение итогов не позднее Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 950 единиц.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ООО «Севертрансэкскавация» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3
115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3
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Документация лота
Кол-во: 1950
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