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    Главная / Торги / Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ

    Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036657

    Уникальный номер закупки

    ЗЦ-0256-20-МТ

    Номер закупки

    ЗЦ-0256-20-МТ

    Наименование закупки

    Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 11:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4._Техническое_предложение__Форма_9.1__ЗЦ_0256_20_МТ.xlsx

    1._Инструкция_для_участников_закупки_ЗЦ_0256_20_МТ.docx

    2._Техническое_задание_ЗЦ_0256_20_МТ.docx

    2.1._Инструкция_при_отправке_ЗЦ_0256_20_МТ.docx

    3._Перечень_Товаров_ЗЦ_0256_20_МТ.xlsx

    4._Техническое_предложение__Форма_9.1__ЗЦ_0256_20_МТ.xlsx

    5._Коммерческое_предложение__Форма_1.1__ЗЦ_0256_20_МТ.xlsx

    6._ТФД_ЗНДХ_3.1_Договор_поставки.docx

    6.1._Пр._1_ТФД_ЗНДХ_3.1.xlsx

    6.2._Пр._2_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    6.3._Пр._3_ТФД_ЗНДХ_3.1.docx

    Письмо_о_завершении_0256.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Юридический адрес

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    Почтовый адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Контактный телефон

    +7 495 739-01-60 доб. 1619

    Факс

    +7 495 739-01-60

    Адрес электронной почты

    IKurguz@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кургуз Игорь Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 09:30 GMT +323.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036657Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 09:3023.12.2020 09:3023.12.2020 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036657Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 17:0030.06.2021 17:0030.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036657Подведение итогов не позднее Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 17:0030.06.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036657Подведение итогов не позднее Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ115054, г. Москва, Павелецкая пл., д. 2, стр. 3.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 950 единиц.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ООО «Севертрансэкскавация» (г. Усинск, ул. Магистральная, 19)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условиям проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-ДОБЫЧА ХАРЬЯГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗНДХ
    Все закупки и тендеры ЗНДХ

    Адрес местонахождения

    125047, Российская Федерация, Москва, Замоскворецкий, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 3

    115054, Российская Федерация, Москва, ЦАО, Павелецкая площадь, дом 2 строение 3

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    02.06.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/966397/name/60d587faeb9a25.63691163

    25.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка электротехнического оборудования и материалов для СГЭ"

    Кол-во: 1950

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