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    Главная / Торги / Реализация запорной арматуры (с хранения)

    Реализация запорной арматуры (с хранения)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036748Дата и время окончания срока приема заявок Реализация запорной арматуры (с хранения)ДомодедовоПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация запорной арматуры (с хранения)

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г.Домодедово, ул.Логистическая, д.1

    Номер извещения

    ГП036748

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

    Предмет договора

    Реализация запорной арматуры (с хранения)

    Начальная цена

    2299999.97

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 15:37 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    21.12.2020 13:00

    Дата и время проведения

    21.12.2020 14:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Запорка_на_продажу_14.12.2020.xlsx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    оборудование, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Запорная арматура (с хранения)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Оптимизация склада

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91 доб. 205

    Адрес электронной почты

    andrey.danausov@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Данаусов Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Барков Константин Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    andrey.danausov@mega-story.su

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 660-91-91 доб. 205

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Предложение максимальной стоимости за объем не менее 80% лота. Предоплата 100%

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Работа по системе налогообложения 20%

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Фото

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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