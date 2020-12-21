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Наименование процедуры
Реализация запорной арматуры (с хранения)
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
г.Домодедово, ул.Логистическая, д.1
Номер извещения
ГП036748
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
Предмет договора
Реализация запорной арматуры (с хранения)
Начальная цена
2299999.97
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 15:37 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.12.2020 13:00
Дата и время проведения
21.12.2020 14:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
оборудование, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Запорная арматура (с хранения)
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Оптимизация склада
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 205
Адрес электронной почты
andrey.danausov@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Данаусов Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Домодедово
Контактное лицо продавца/инициатора
Барков Константин Владимирович
Адрес эл. почты продавца/инициатора
andrey.danausov@mega-story.su
Телефон продавца/инициатора
+7 495 660-91-91 доб. 205
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Предложение максимальной стоимости за объем не менее 80% лота. Предоплата 100%
Требования, предъявляемые к Участнику
Работа по системе налогообложения 20%
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Фото
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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