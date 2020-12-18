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    Главная / Торги / Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".

    Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036658Дата и время окончания срока приема заявок Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036658

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_баллонов_под_газовую_смесь.pdf

    ТЗ_по_баллоны_азот.pdf

    Форма_2.xlsx

    Договор_поставки__МРТС_покупатель__шаблон_по_исполнению_госконтракта_с_Росатомом.doc

    Протокол_ТК_пл.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Юридический адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Почтовый адрес

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Контактный телефон

    +7 499 754-20-21 доб. 430

    Факс

    +7 499 754-20-21

    Адрес электронной почты

    Piskunova_S@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пискунова Светлана Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 13:00 GMT +318.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036658Дата и время окончания срока приема заявок Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 18:0031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036658Подведение итогов не позднее Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036658Подведение итогов не позднее Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемых баллонов указано в Техническом задании. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Пискуновой Светлане Михайловне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.430) , e-mail: Piskunova_S@mrts.ru

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Преимуществом будет являться оплата в течение 15 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. Договор поставки будет заключен с АО "МРТС".
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОПТИМА ФИНАНС
    Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС

    Адрес местонахождения

    117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3

    Классификатор ОКПД2

    47.78.62.000

    Услуги по розничной торговл е газом в баллонах в специализированных магазинах по регулируемым государством ценам (тарифам)

    47.78.63.000

    Услуги по розничной торговле газом в баллонах в специализированных магазинах по нерегулируемым государством ценам (тарифам)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823784/name/5fec7a1f55d886.56731453

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон под азот"

    Кол-во: 240

    "Позиция 2"

    "Паллета (контейнер) для хранения и перевозки 12 баллонов"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Баллон под газовую смесь"

    Кол-во: 480

    "Позиция 4"

    "Паллета (контейнер) для хранения и перевозки 12 баллонов"

    Кол-во: 40

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