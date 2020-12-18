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Номер извещения
ГП036658
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 430
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Piskunova_S@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пискунова Светлана Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 13:00 GMT +318.12.2020 13:0018.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036658Дата и время окончания срока приема заявок Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 18:0031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036658Подведение итогов не позднее Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка баллонов под азот объёмом 50 л и баллонов под газовую смесь объёмом 50 л для нужд АО "МРТС".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемых баллонов указано в Техническом задании. Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Пискуновой Светлане Михайловне, тел.: 8(499)754-20-21 (доб.430) , e-mail: Piskunova_S@mrts.ru
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
47.78.62.000
47.78.63.000
Документация лота
Кол-во: 240
Кол-во: 20
Кол-во: 480
Кол-во: 40
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