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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКО по ТТ 60 вер2

    Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКО по ТТ 60 вер2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 19:0025.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036655Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКОБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036655

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКО по ТТ 60 вер2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 11:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТТ_60_20_СПОВ_вер2_ТЕПЛООБМЕННИК.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    n.anisimova50@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Надежда Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 19:00 GMT +325.12.2020 19:0025.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036655Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКОБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 19:0025.12.2020 19:0025.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036655Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКОБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 10:0025.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036655Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКОБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку теплообменника для системы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ) проект ТАНЭКО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО "Криогенмаш" - Московская область г. БалашихаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    приоритет 100% постоплата поставка на склад - силами и за счет средств поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.115

    Оборудование теплообменное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "теплообменник"

    Кол-во: 1

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