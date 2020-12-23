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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

    Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 11:5923.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802546Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт транспортных средствКировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802546

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__1_к_проекту_Технического_задания.docx

    Приложение_3_Методика_анализа_и_оценки_МИ_293_2020.docx

    Проект_технического_задания.docx

    Приложение__2_к_проекту_Технического_задания.docx

    Извещение_МИ_293_2020.doc

    Приложение_1Договор_293_2020.doc

    Документация_МИ_293_2020.docx

    итоговый_нс.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 14:0024.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802546Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание и ремонт транспортных средствКиров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

    Начальная цена

    600 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    74

    Услуги профессиональные, научные и технические, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    74

    Деятельность профессиональная научная и техническая прочая

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/820136/name/5fe987af89e925.36926372

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность профессиональная научная и техническая прочая"

    Кол-во: 1

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