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    Главная / Торги / Оказание автотранспортных услуг для нужд филиала «Дивизион «Север» Лот №4070-0081486-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ) Лот №4070-0092671-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ) Лот №4070-0092672-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)

    Оказание автотранспортных услуг для нужд филиала «Дивизион «Север» Лот №4070-0081486-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ) Лот №4070-0092671-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ) Лот №4070-0092672-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036653Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 3 автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    ГП036653

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0053880-338-2020

    Наименование закупки

    Оказание автотранспортных услуг для нужд филиала «Дивизион «Север» Лот №4070-0081486-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ) Лот №4070-0092671-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ) Лот №4070-0092672-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    15.12.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпромнефть-Снабжение
    Все закупки и тендеры Газпромнефть-Снабжение

    Юридический адрес

    644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23

    Почтовый адрес

    190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4688

    Адрес электронной почты

    select-gpns@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожевников Иван Александрович

    Место рассмотрения заявок

    Тюмень

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (лот 1 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036653Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (лот 1 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (лот 1 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Лот 2

    Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 2 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036653Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 2 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 2 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Лот 3

    Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 3 автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036653Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 3 автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 3 автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

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