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Номер извещения
ГП036653
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание автотранспортных услуг для нужд филиала «Дивизион «Север» Лот №4070-0081486-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ) Лот №4070-0092671-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ) Лот №4070-0092672-2020 Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
15.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, Доковская улица, д. 23
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Малая Морская 23, БЦ "Белые Ночи", оф.527, д. 23
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4688
Адрес электронной почты
select-gpns@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожевников Иван Александрович
Место рассмотрения заявок
Тюмень
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (лот 1 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036653Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (лот 1 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг грузоперевозящей техникой на Чаяндинское НГКМ (лот 1 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)
Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 2 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036653Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 2 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 2 автодоставка по маршруту Усть-Кут - ЧНГКМ)
Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 3 автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036653Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 3 автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Оказание услуг грузоперевозящей техникой (автодоставка) на Чаяндинское НГКМ (лот 3 автодоставка по маршруту Витим - ЧНГКМ)
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