"Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке). Срок оказываемых услуг: оформление и предоставление полисов осуществляется Исполнителем по предварительной заявке Заказчика. Оригиналы полюсов должны быть предоставлены Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления заявки от Заказчика Поставщику. Срок страхования по каждому полису - в течение 1 (одного) года с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем окончания действия предыдущего полиса. Согласно условиям Проекта договора по Приложению № 2 закупочной документации. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ/услуг, согласно Договору (Приложение № 2 к документации о закупке). Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору за выполненные им работы будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ/услуг (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).