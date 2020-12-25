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    Главная / Торги / Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802564Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802564

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    15.12.2020 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___2___Договор_возмездного_оказания_услуг.docx

    Приложение___3____Анкета_Участника.xlsx

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение___7___Горячая_линия_безопасности.docx

    Приложение___6_Письмо_о_подаче_оферты_и_форма_техно_коммерческого_предложения.doc

    Приложение___4___КРИТЕРИИ_ОЦЕНКИ_ПРЕДЛОЖЕНИЙ_ОСАГО_на_2020.doc

    Приложение___1___Техническое_задание.docx

    Протокол_заседания_ТК___01_2020_от_15.01.2021_Оказание_услуг_по_страхованию_ОСАГО.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76 доб. 621

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a.ponomareva@rvkcenter.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пономарева Алмара Ибадовна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802564Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)Архангельск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802564Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)Архангельск

    Подведение итогов не позднее

    25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802564Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)Архангельск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.01.202125.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802564Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)

    Начальная цена

    940 017,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке). Срок оказываемых услуг: оформление и предоставление полисов осуществляется Исполнителем по предварительной заявке Заказчика. Оригиналы полюсов должны быть предоставлены Исполнителем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты направления заявки от Заказчика Поставщику. Срок страхования по каждому полису - в течение 1 (одного) года с 00 час. 00 мин. дня, следующего за днем окончания действия предыдущего полиса. Согласно условиям Проекта договора по Приложению № 2 закупочной документации. Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Расчет производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ/услуг, согласно Договору (Приложение № 2 к документации о закупке). Примечание: в случае, если победителем конкурентного отбора будет определен участник, являющийся СМСП, то расчет (оплата) по договору за выполненные им работы будет осуществляться в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта приемки выполненных работ/услуг (в соответствии с требованиями п.14(3) ч.I Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 № 1352).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    65.12.21

    Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12

    Страхование, кроме страхования жизни

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828880/name/60051c2523e6f0.62971642

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)"

    Кол-во: 1.00000

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