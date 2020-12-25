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Номер извещения
32009802564
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
15.12.2020 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76 доб. 621
Факс
--
Адрес электронной почты
a.ponomareva@rvkcenter.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пономарева Алмара Ибадовна
Место рассмотрения предложений
Архангельск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802564Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)Архангельск
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802564Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)Архангельск
Подведение итогов не позднее
25.01.2021 12:0025.01.2021 12:0025.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802564Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)Архангельск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)
Начальная цена
940 017,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к документации о закупке).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
65.12.21
65.12
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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