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    Главная / Торги / запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки огнетушителей AB0001593

    запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки огнетушителей AB0001593

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 11:5929.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802604Дата и время окончания срока приема заявок Пожарные средстваСмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009802604

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    AB0001593

    Наименование закупки

    запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки огнетушителей AB0001593

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 10:58

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Проект_Договора_поставки_типов._.doc

    Форма___3_коммерческого_предложения.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара___ЛОТ___1.xlsx

    Документация_о_ЗП_АВ0001593_.docx

    Техническое_задание_огнетушителя.doc

    протокол_итоговый.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 55-61-43

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    a.demianov@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Демьянов Алексей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Пожарные средства

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 16:0014.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802604Подведение итогов не позднее Пожарные средстваСмоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Пожарные средства

    Начальная цена

    144 612,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    28.29.22.110

    Огнетушители

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29.22

    Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825581/name/5ffd5da3c1a394.51432431

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    19.03.2021 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саха /Якутия/ республика
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