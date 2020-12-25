Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Лицензия на обновление баз подготовки и аттестации специалистов для обучающе-контролирующей системы ОЛИМПОКС

    Лицензия на обновление баз подготовки и аттестации специалистов для обучающе-контролирующей системы ОЛИМПОКС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802537Дата и время окончания срока приема заявок Неисключительное право на использование Программы для ЭВМ КировПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802537

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лицензия на обновление баз подготовки и аттестации специалистов для обучающе-контролирующей системы ОЛИМПОКС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_по_ЗП_в_ЭФ__322_2020.xlsx

    Форма_коммерческого_предложения__322_товары_не_СМП_БЕЗ_ЭКВИВАЛЕНТА.xlsx

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ__322_товары_не_СМП.docx

    Приложение_1.doc

    Приложение_2.doc

    Сублицензионный_договор__322_202.doc

    итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Неисключительное право на использование Программы для ЭВМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802537Дата и время окончания срока приема заявок Неисключительное право на использование Программы для ЭВМ Киров

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802537Дата и время вскрытия заявок Неисключительное право на использование Программы для ЭВМ Киров

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802537Подведение итогов не позднее Неисключительное право на использование Программы для ЭВМ Киров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802537Подведение итогов не позднее Неисключительное право на использование Программы для ЭВМ Киров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Неисключительное право на использование Программы для ЭВМ

    Начальная цена

    265 680,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    62.01

    Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    62.01

    Разработка компьютерного программного обеспечения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822332/name/5feb1240159352.49455077

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211077744
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право заключения с акционерным обществом «Газпром газораспределение Великий Новгород» договора на поставку товаров по номенклатурной группе «Программное обеспечение и лицензии» (поставка новых лицензий АСПО-ГАЗ)
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме №ЭКО-8-2022 по отбору организации на право...
    593095
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    712 800
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Запрос предложений № ГП225893
    Приобретение лицензий программного обеспечения AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD Annual Subscription – 12 единиц (сроком на 1 год) и сетевой лицензии СПДС GraphiCS 2022.x, - 10 единиц (сроком на 1 год).
    Приобретение лицензий программного обеспечения AutoCAD - including specialized toolsets AD...
    592773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Запрос предложений № 32211069857
    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
    Оказание услуг по предоставлению права использования программ для ЭВМ
    591906
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 16:30(GMT+03:00)
    57 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ
    Запрос предложений № 32111011261
    Поставку лицензий для ПО Р7-Офис
    Поставку лицензий для ПО Р7-Офис
    583032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    5 664 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32110927031
    634/09.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению прав доступа к справочным системам «Кадры», «Главбух»
    634/09.12.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению прав доступа к справочным...
    574185
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    341 803
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме № 32211055699
    Поставка лицензий Maintenance для BricsCAD Lite Net
    Поставка лицензий Maintenance для BricsCAD Lite Net
    589731
    Закупки корпоративных заказчиков
    Открытые маркетинговые исследования в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:59(GMT+03:00)
    691 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пензенская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Маркетинговое исследование для СМСП № 32110679741
    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав использования Программного продукта Microsoft
    484/27.09.21/НСТЭЦ/МИ/Э/СМСП Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав ...
    541039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговое исследование для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    501 166
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Запрос предложений № 32211046212
    Поставка лицензий Kaspersky
    Поставка лицензий Kaspersky
    588193
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    531 168
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить