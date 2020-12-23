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    Главная / Торги / Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона

    Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036682Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036682

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЮНГ-МС13

    Наименование закупки

    Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 12:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Квалификационные_требования.xlsx

    ТЗ_на_установку_пунктов_ГДМ.pdf

    Калькуляция.xlsx

    Информация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-04-64

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    Donchenko.Evgenia@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Донченко Евгения Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 16:00 GMT +323.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036682Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 16:0023.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036682Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 12:0015.02.2021 12:0015.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036682Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 12:0015.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036682Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона согласно технического задания.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЯНАО, Пуровский и Надымский районыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания без замечаний оригинала Акта сдачи-приемки выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    71.12.34.120

    Услуги в области изучения земной поверхности, кроме услуг в области землеустройства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/890280/name/606a8f48db4c37.92721109

    05.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона"

    Кол-во: 1

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