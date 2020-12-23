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Номер извещения
ГП036682
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 12:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-04-64
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
Donchenko.Evgenia@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Донченко Евгения Викторовна
Место рассмотрения предложений
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
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Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 16:00 GMT +323.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036682Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 16:0023.12.2020 16:0023.12.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036682Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 12:0015.02.2021 12:0015.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036682Подведение итогов не позднее Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Выполнение работ по установке пунктов геодинамического полигона согласно технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЯНАО, Пуровский и Надымский районыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
71.12.34.120
Документация лота
Кол-во: 1
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