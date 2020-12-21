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Наименование процедуры
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
адрес: г.Пермь, ул.Карбышева, 32-36
Номер извещения
ГП036654
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
1132880.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 18:00
Дата и время проведения
28.12.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Квартира, общ.пл.44,3кв.м., кад№59:01:2912560:346, соб-к: Косовских А.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, долг по капремонту на 28.02.2020-25966,42руб
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридический адрес
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Контактный телефон
+7 912 497-67-49
Адрес электронной почты
ms.tsou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекасина Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Чекасина Любовь Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ms.tsou@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 497-67-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
адрес: г.Пермь, пер.Боцманский, 23
Номер извещения
ГП036654
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Предмет договора
Жилой дом с надворными постройками и земельный участок
Начальная цена
1000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 18:00
Дата и время проведения
28.12.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Жилой дом с надворными постройками, общ.пл.52,3кв.м., кад№59:01:1713109:65 и земельный участок, под индивидуальный жилой дом, пл.551кв.м., кад№59:01:1713109:14, соб-к: Кулагина Л.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридический адрес
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Контактный телефон
+7 912 497-67-49
Адрес электронной почты
ms.tsou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекасина Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Чекасина Любовь Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ms.tsou@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 497-67-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
адрес: г.Пермь, ул.Репина, 14-8
Номер извещения
ГП036654
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Предмет договора
Комната
Начальная цена
624000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 18:00
Дата и время проведения
28.12.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Комната, пл.25,4кв.м., кад№59:01:2912571:59, соб-к: Шагутдинов М.Г., Шагутдинова В.В., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, долг по капремонту на 24.07.2020-16449,48руб
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридический адрес
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Контактный телефон
+7 912 497-67-49
Адрес электронной почты
ms.tsou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекасина Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Чекасина Любовь Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ms.tsou@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 497-67-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
адрес: г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.94, пом.200
Номер извещения
ГП036654
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
1500000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 18:00
Дата и время проведения
28.12.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Квартира, общ.пл.35,1кв.м., кад№59:01:1713050:952, соб-к: Стексов В.В., Стексова Ю.Б., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту отсутствуют
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридический адрес
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Контактный телефон
+7 912 497-67-49
Адрес электронной почты
ms.tsou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекасина Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Чекасина Любовь Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ms.tsou@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 497-67-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
адрес: г.Пермь, ул.Мильчакова,32-58
Номер извещения
ГП036654
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
2000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 18:00
Дата и время проведения
28.12.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Квартира, общ.пл.43,8кв.м., кад№59:01:4410580:946, соб-к: Белова И.Н., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, долг по капремонту на 23.11.2020-1640,50руб
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридический адрес
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Контактный телефон
+7 912 497-67-49
Адрес электронной почты
ms.tsou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекасина Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Чекасина Любовь Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ms.tsou@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 497-67-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
адрес: г.Пермь, ул.Липатова,9-78
Номер извещения
ГП036654
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Предмет договора
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру
Начальная цена
520000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 18:00
Дата и время проведения
28.12.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общ.пл.44кв.м., кад№59:01:1713057:929, соб-к: Кузнецова Л.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту отсутствуют
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридический адрес
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Контактный телефон
+7 912 497-67-49
Адрес электронной почты
ms.tsou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекасина Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Чекасина Любовь Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ms.tsou@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 497-67-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
адрес: г.Пермь, ул.Бушмакина, 96-149
Номер извещения
ГП036654
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Предмет договора
Квартира, общ.пл.40,6кв.м., кад№59:01:3810202:3470, соб-к: Харебин К.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту отсутствуют, адрес: г.Пермь, ул.Бушмакина, 96-149
Начальная цена
1800000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 18:00
Дата и время проведения
28.12.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Квартира, общ.пл.40,6кв.м., кад№59:01:3810202:3470, соб-к: Харебин К.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту отсутствуют
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридический адрес
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Контактный телефон
+7 912 497-67-49
Адрес электронной почты
ms.tsou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекасина Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Чекасина Любовь Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ms.tsou@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 497-67-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
Наименование процедуры
Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
адрес: г.Пермь, ул.Краснофлотская,31-99
Номер извещения
ГП036654
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Предмет договора
Квартира
Начальная цена
2116000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 10:43 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.12.2020 18:00
Дата и время проведения
28.12.2020 08:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Квартира, общ.пл.38,6кв.м., кад№59:01:4410727:787, соб-к: Кирсанова Г.Т., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, долг по капремонту на 12.11.2020-25334,79руб
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Юридический адрес
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Контактный телефон
+7 912 497-67-49
Адрес электронной почты
ms.tsou@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чекасина Любовь Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Контактное лицо продавца/инициатора
Чекасина Любовь Сергеевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
ms.tsou@mail.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 912 497-67-49
Адрес местонахождения продавца/инициатора
614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Требования, предъявляемые к Участнику
в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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