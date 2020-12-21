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    Главная / Торги / Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 06:0021.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036654Дата и время окончания срока приема заявок КвартираПермьПечать
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    Лот 4
    Лот 5
    Лот 6
    Лот 7
    Лот 8

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    адрес: г.Пермь, ул.Карбышева, 32-36

    Номер извещения

    ГП036654

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    1132880.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение__65_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Регламент_по_электронным_торгам_Пермь_2020.docx

    Лот_1_пор.182т_определение_победителя.doc.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Квартира, общ.пл.44,3кв.м., кад№59:01:2912560:346, соб-к: Косовских А.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, долг по капремонту на 28.02.2020-25966,42руб

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Юридический адрес

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Контактный телефон

    +7 912 497-67-49

    Адрес электронной почты

    ms.tsou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ms.tsou@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 497-67-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    адрес: г.Пермь, пер.Боцманский, 23

    Номер извещения

    ГП036654

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Предмет договора

    Жилой дом с надворными постройками и земельный участок

    Начальная цена

    1000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение__65_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Регламент_по_электронным_торгам_Пермь_2020.docx

    Лот_1_пор.182т_определение_победителя.doc.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Жилой дом с надворными постройками, общ.пл.52,3кв.м., кад№59:01:1713109:65 и земельный участок, под индивидуальный жилой дом, пл.551кв.м., кад№59:01:1713109:14, соб-к: Кулагина Л.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Юридический адрес

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Контактный телефон

    +7 912 497-67-49

    Адрес электронной почты

    ms.tsou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ms.tsou@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 497-67-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    адрес: г.Пермь, ул.Репина, 14-8

    Номер извещения

    ГП036654

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Предмет договора

    Комната

    Начальная цена

    624000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение__65_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Регламент_по_электронным_торгам_Пермь_2020.docx

    Лот_1_пор.182т_определение_победителя.doc.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Комната, пл.25,4кв.м., кад№59:01:2912571:59, соб-к: Шагутдинов М.Г., Шагутдинова В.В., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, долг по капремонту на 24.07.2020-16449,48руб

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Юридический адрес

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Контактный телефон

    +7 912 497-67-49

    Адрес электронной почты

    ms.tsou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ms.tsou@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 497-67-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    адрес: г.Пермь, ул.Маршала Рыбалко, д.94, пом.200

    Номер извещения

    ГП036654

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    1500000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение__65_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Регламент_по_электронным_торгам_Пермь_2020.docx

    Лот_1_пор.182т_определение_победителя.doc.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Квартира, общ.пл.35,1кв.м., кад№59:01:1713050:952, соб-к: Стексов В.В., Стексова Ю.Б., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту отсутствуют

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Юридический адрес

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Контактный телефон

    +7 912 497-67-49

    Адрес электронной почты

    ms.tsou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ms.tsou@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 497-67-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    адрес: г.Пермь, ул.Мильчакова,32-58

    Номер извещения

    ГП036654

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    2000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение__65_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Регламент_по_электронным_торгам_Пермь_2020.docx

    Лот_1_пор.182т_определение_победителя.doc.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Квартира, общ.пл.43,8кв.м., кад№59:01:4410580:946, соб-к: Белова И.Н., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, долг по капремонту на 23.11.2020-1640,50руб

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Юридический адрес

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Контактный телефон

    +7 912 497-67-49

    Адрес электронной почты

    ms.tsou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ms.tsou@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 497-67-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    адрес: г.Пермь, ул.Липатова,9-78

    Номер извещения

    ГП036654

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Предмет договора

    1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру

    Начальная цена

    520000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение__65_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Регламент_по_электронным_торгам_Пермь_2020.docx

    Лот_1_пор.182т_определение_победителя.doc.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общ.пл.44кв.м., кад№59:01:1713057:929, соб-к: Кузнецова Л.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту отсутствуют

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Юридический адрес

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Контактный телефон

    +7 912 497-67-49

    Адрес электронной почты

    ms.tsou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ms.tsou@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 497-67-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    адрес: г.Пермь, ул.Бушмакина, 96-149

    Номер извещения

    ГП036654

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Предмет договора

    Квартира, общ.пл.40,6кв.м., кад№59:01:3810202:3470, соб-к: Харебин К.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту отсутствуют, адрес: г.Пермь, ул.Бушмакина, 96-149

    Начальная цена

    1800000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение__65_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Регламент_по_электронным_торгам_Пермь_2020.docx

    Лот_1_пор.182т_определение_победителя.doc.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Квартира, общ.пл.40,6кв.м., кад№59:01:3810202:3470, соб-к: Харебин К.А., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, сведения о задолженности по капремонту отсутствуют

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Юридический адрес

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Контактный телефон

    +7 912 497-67-49

    Адрес электронной почты

    ms.tsou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ms.tsou@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 497-67-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация арестованного недвижимого заложенного имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    адрес: г.Пермь, ул.Краснофлотская,31-99

    Номер извещения

    ГП036654

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Предмет договора

    Квартира

    Начальная цена

    2116000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:43 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 08:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение__65_ГПБ_залог_недвижка.docx

    Регламент_по_электронным_торгам_Пермь_2020.docx

    Лот_1_пор.182т_определение_победителя.doc.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Квартира, общ.пл.38,6кв.м., кад№59:01:4410727:787, соб-к: Кирсанова Г.Т., сведения о зарегистрированных лицах отсутствуют, долг по капремонту на 12.11.2020-25334,79руб

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

    Юридический адрес

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Контактный телефон

    +7 912 497-67-49

    Адрес электронной почты

    ms.tsou@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Чекасина Любовь Сергеевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    ms.tsou@mail.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 912 497-67-49

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    614068, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 88, ОФИС 616

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Требования, предъявляемые к Участнику

    в соответствии с прилагаемым извещением и регламентом организатора торгов

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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