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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)

    Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 16:3025.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802419Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802419

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.docx

    Протокол__695_от_28.12.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Санькова Наталья Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 16:30 GMT +325.12.2020 16:3025.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802419Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 16:3025.12.2020 16:3025.12.2020 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802419Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)Ростов-на-Дону

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802419Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802419Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению расчетов по операциям с использованием электронных средств платежа в сети Интернет (Интернет-эквайринг)

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в информационной карте

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной картеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    66.19.99.190

    Услуги вспомогательные по отношению к финансовым услугам прочие, не включенные в другие группировки, кроме страхования и пенсионного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    66.19

    Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения

    Документация лота

    Извещение.docx

    15.12.2020

    Пакет_документов.docx

    15.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823188/name/5fec2961d29253.97678533

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения"

    Кол-во:

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