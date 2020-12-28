Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147. Земельный участок имеет обременения (ограничение) прав на часть земельного участка площадью 488 кв. м в силу Закона РФ предусмотренному ст. 56;56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 30.00.2.55 Постановления «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009г