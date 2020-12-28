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    Главная / Торги / аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а

    аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 18:0028.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036649Дата и время окончания срока приема заявок Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион по реализации объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Астраханская область, г. Астрахань, ул. Дж. Рида, дом 35а

    Номер извещения

    ГП036649

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147.

    Начальная цена

    9000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2020 14:00

    Дата и время проведения

    30.12.2020 13:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    извещение_повышение_ДжРида.docx

    Согласие.doc

    Приложение_3_Сведения_об_участнике_закупки.doc

    Договор_купли-продажи_образец_(2)_(1).docx

    заявка_на_участие.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Земельный участок общей площадью 3 329 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации открытой стоянки учебного автотранспорта, магазины (общей площадью не более 1000 кв.м); парковки перед объектами культурных, обслуживающих и коммерческих видов использования, кадастровый номер: 30:12:030835:11, принадлежит на праве собственности ПОУ «Астраханская АШ ДОСААФ России», о чем в ЕГРН 09.04.2009 сделана запись регистрации № 30-30-01/028/2009-147. Земельный участок имеет обременения (ограничение) прав на часть земельного участка площадью 488 кв. м в силу Закона РФ предусмотренному ст. 56;56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 30.00.2.55 Постановления «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» №160 от 24.02.2009г

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 35689153851677

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru, m.lugovkin@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 35689153851677

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно конкурсной документации

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно конкурсной документации

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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