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    Главная / Торги / Лицензия

    Лицензия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензии КировПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802528

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Лицензия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_ЗП_в_ЭФ___319_2020_товары_не_СМП.docx

    ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ_по_ЗП_в_ЭФ__319_2020.xlsx

    Форма_коммерческого_предложения___319_2020_товары_не_СМП_БЕЗ_ЭКВИВАЛЕНТА.xlsx

    Договор_поставки_319_2020_ред_1.doc

    итоговый_протокол.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Юридический адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    Почтовый адрес

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Контактный телефон

    +7 8332 56-11-28

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Фофанова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Киров

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лицензии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лицензии Киров

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802528Дата и время вскрытия заявок Поставка лицензии Киров

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802528Подведение итогов не позднее Поставка лицензии Киров

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802528Подведение итогов не позднее Поставка лицензии Киров

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лицензии

    Начальная цена

    524 413,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ

    Адрес местонахождения

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,

    610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4

    Классификатор ОКПД2

    58.29

    Услуги по изданию прочего программного обеспечения

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/823329/name/5fec3cdbe84671.55261715

    30.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

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