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    Главная / Торги / Поставка проката стального

    Поставка проката стального

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:5925.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802583Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката стального432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802583

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка проката стального

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_техническому_заданию.xlsx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.doc

    Приложение__1_к_договору.xlsx.xlsx

    Коммерческое_предложение__форма_3__.xls

    Извещение.doc

    Документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка проката стального

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 06:59 GMT +325.12.2020 06:5925.12.2020 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802583Дата и время окончания срока приема заявок Поставка проката стального432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 07:0025.12.2020 07:0025.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802583Дата и время вскрытия заявок Поставка проката стального432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2020 14:0028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802583Подведение итогов не позднее Поставка проката стального432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.202028.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802583Подведение итогов не позднее Поставка проката стального432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проката стального

    Начальная цена

    804 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    24.1

    Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Классификатор ОКВЭД2

    24.1

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство чугуна, стали и ферросплавов"

    Кол-во: 1.00000

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