Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частей

    Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 20:0022.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036652Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частейКазань, ул. Родины д. 8Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036652

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 10:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__3_Проект_договора.doc

    Приложения__1__2__3_к_ТЗ.xlsx

    Извещение_и_документация_ремонт.docx

    Приложение__1_к_документации_на_ремонт_АТС_и_поставку_запасных_частей.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
    Все закупки и тендеры ПЖКХ

    Юридический адрес

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,

    Почтовый адрес

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8

    Контактный телефон

    +7 903 062-96-78

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_pgkh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гришунин Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Казань, ул. Родины д. 8

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 20:00 GMT +322.12.2020 20:0022.12.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036652Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частейКазань, ул. Родины д. 8

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 08:3023.12.2020 08:3023.12.2020 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036652Дата и время вскрытия заявок Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частейКазань, ул. Родины д. 8

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036652Подведение итогов не позднее Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частейКазань, ул. Родины д. 8

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт автотранспортных средств и поставка запасных частей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПЖКХ
    Все закупки и тендеры ПЖКХ

    Адрес местонахождения

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8,

    420087, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ РОДИНЫ, 8

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    45.20

    Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Запасные части"

    Кол-во:

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ПНГ
    Запрос предложений № ГП225977
    Поставка запасных частей к грузовым автомобилям для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Поставка запасных частей к грузовым автомобилям для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    593025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    5 699 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201892
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №1: УАЗ-315195, двигатель 409050*D3035305.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    30 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:25
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201894
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №2: УАЗ-29894 UAZ Patriot, двигатель 409050*Е3040344.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    42 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:33
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201898
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №3: Грузовой фургон ГАЗ-2752, двигатель № 2.4L-DOHC*311700353.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    27 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:46
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201900
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №4: Самосвал КАМАЗ-65115, двигатель 740.30-260 2306624.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    111 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:54
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201910
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №5: Кран автомобильный КС-55713-3 на шасси УРАЛ-4320-1934-30 "Галичанин", двигатель ЯМЗ-238М2-26.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    144 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 11:46
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201928
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №6: Автотопливозаправщик АТЗ мод. 56142-061 МАЗ-533702-2140, двигатель ЯМЗ – 236НЕ -20.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    336 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:22
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201932
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №7: Прицеп – цистерна НЕФАЗ -8602-10.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    24 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:23
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить