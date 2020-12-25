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Номер извещения
ГП036647
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2474
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
losik_a@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосик Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 19:00 GMT +325.12.2020 19:0025.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 19:0025.12.2020 19:0025.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036647Дата и время вскрытия заявок Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Балашиха, пр. Ленина 67 склад ПАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
28.25
Документация лота
Кол-во: 1
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