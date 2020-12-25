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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)

    Запрос предложений на поставку чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 19:0025.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036647

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Положение.docx

    ФОРМА_рамочного_договора_поставки__КМ_Покупатель.docx

    Форма_спецификации__закупки_.xls

    ТТ_60_20_СПОВ_вер2_ЧИЛЛЕР.doc

    ГП036647_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2474

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    losik_a@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лосик Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 19:00 GMT +325.12.2020 19:0025.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036647Дата и время окончания срока приема заявок Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 19:0025.12.2020 19:0025.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036647Дата и время вскрытия заявок Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036647Подведение итогов не позднее Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка чиллера для сисстемы предварительного охлаждения воздуха (СПОВ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, пр. Ленина 67 склад ПАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    30 дней после поставки товара на склад Покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    28.25

    Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/882308/name/605db8838bf6c1.59365887

    26.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЧИЛЛЕР"

    Кол-во: 1

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