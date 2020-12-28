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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036646Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036646

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.xlsx

    Ведомость_работ.pdf

    ПРОЕКТ__Услуги_по_ремонту.doc

    Документация_запроса_предложений.docx

    Извещение.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 906 377-75-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Митеньков Дмитрий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036646Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 10:0029.12.2020 10:0029.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036646Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036646Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036646Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-АбсалямовоВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО"ВОЛМА-Абсалямово" РТ, Ютазинский р-н, с. Абсалямово, ул. Советская, 121.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    25.99.99

    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту скоростных ворот для нужд производственной площадки ВОЛМА-Абсалямово"

    Кол-во: 1

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