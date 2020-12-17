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    Главная / Торги / Кусковые алюминиевые оборотные отходы

    Кусковые алюминиевые оборотные отходы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 11:0017.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036644Дата и время окончания срока приема заявок Кусковые алюминиевые оборотные отходыОАО "КУМЗ"Печать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Кусковые алюминиевые оборотные отходы

    Категория

    Запрос предложений

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Номер извещения

    ГП036644

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

    Предмет договора

    Кусковые алюминиевые оборотные отходы

    Начальная цена

    1000000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 10:12 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    Дата и время проведения

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    doc12453620201215060931.pdf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Кусковые алюминиевые оборотные отходы в виде сплавов В95, В95-2, В96ц1, 7022, 7021

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Реализация

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Контактный телефон

    +7 3439 39-51-57

    Адрес электронной почты

    endovitskayasn@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ендовицкая Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    ОАО "КУМЗ"

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ЗОЛИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    EndovitskayaSN@kumw.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 3439 39-51-57

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Наличие лицензии на цветной лом

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    засор -0 %

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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