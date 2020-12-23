www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009802383
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 10:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Г МОСКВА, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, 33, СТР14
Почтовый адрес
125130, Г МОСКВА, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, 33, СТР14
Контактный телефон
+7 926 711-70-04
Факс
--
Адрес электронной почты
avangardlit@mailru
Ф.И.О. контактного лица
Бобрышев Борис Леонидович
Место рассмотрения предложений
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, стр. 14.
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.12.202028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009802383Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, стр. 14.
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802383Подведение итогов не позднее Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, стр. 14.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125130 г. Москва, ул. Клары Цеткин дом 33, стр. 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АВАНГАРД-ЛИТ
Все закупки и тендеры АВАНГАРД-ЛИТ
Адрес местонахождения
125130, Г МОСКВА, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, 33, СТР14
38.11.29.000
38.11
Документация лота
Кол-во: 60.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.