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    Главная / Торги / Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов

    Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 10:0023.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802383Дата и время окончания срока приема заявок Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, стр. 14.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802383

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Итоговый.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВАНГАРД-ЛИТ
    Все закупки и тендеры АВАНГАРД-ЛИТ

    Юридический адрес

    125130, Г МОСКВА, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, 33, СТР14

    Почтовый адрес

    125130, Г МОСКВА, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, 33, СТР14

    Контактный телефон

    +7 926 711-70-04

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    avangardlit@mailru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобрышев Борис Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, стр. 14.

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.12.202028.12.2020 16:0028.12.2020 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009802383Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, стр. 14.

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 16:0029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802383Подведение итогов не позднее Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, стр. 14.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 16:0029.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802383Подведение итогов не позднее Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов 125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 33, стр. 14.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание Услуг по сбору, транспортированию и утилизации промышленных отходов

    Начальная цена

    360 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125130 г. Москва, ул. Клары Цеткин дом 33, стр. 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к настоящему извещению) и Проектом Договора (Приложение №1 к настоящему извещению).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВАНГАРД-ЛИТ
    Все закупки и тендеры АВАНГАРД-ЛИТ

    Адрес местонахождения

    125130, Г МОСКВА, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, 33, СТР14

    Классификатор ОКПД2

    38.11.29.000

    Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования

    Классификатор ОКВЭД2

    38.11

    Сбор неопасных отходов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/816177/name/5fe34c95884db7.99785401

    23.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сбор неопасных отходов"

    Кол-во: 60.00000

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