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    Главная / Торги / Работы по капитальному ремонту ГРП

    Работы по капитальному ремонту ГРП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 10:5922.12.2020 10:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802277Дата и время окончания срока приема заявок Работа по капитальному ремонту ГРПМайкопПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802277

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по капитальному ремонту ГРП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    15.12.2020 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1___Проект_договора.doc

    Приложение_2._Техническая_часть.zip

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.DOCX

    Извещение_о_маркетинговых_исследованиях.doc

    Документация_о_маркетинговых_исследованиях___80__2020.doc

    Итоговый_протокол__80_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Юридический адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    Почтовый адрес

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Контактный телефон

    +7 918 229-04-04

    Факс

    +7 8772 57-03-87

    Адрес электронной почты

    dl044@adyggaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сырчин Игорь Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Майкоп

    Закупки и тендеры Республика Адыгея (Адыгея)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по капитальному ремонту ГРП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802277Подведение итогов не позднее Работа по капитальному ремонту ГРПМайкоп

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по капитальному ремонту ГРП

    Начальная цена

    340 911,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП

    Адрес местонахождения

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4,

    385003, РЕСП АДЫГЕЯ, Г МАЙКОП, УЛ АПШЕРОНСКАЯ, 4

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/814745/name/5fe1ef17ad9084.45163888

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения"

    Кол-во: 1.00000

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