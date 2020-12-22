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    Главная / Торги / Поставка ЗИП для силового ключа TQ 340-35 для скважины Чумпаловская

    Поставка ЗИП для силового ключа TQ 340-35 для скважины Чумпаловская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 13:0022.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802160Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для силового ключа TQ 340-35 для скважины ЧумпаловскаяТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009802160

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП для силового ключа TQ 340-35 для скважины Чумпаловская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 10:02

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_3__Проект_Договора_.docx

    Инструкция_по_заполнению_Технического_предложения.docx

    Приложение_2__Техническое_задание_.docx

    Извещение.docx

    Протокол_32009802160_Итог.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 23262332

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AparinaNA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Апарина Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗИП для силового ключа TQ 340-35 для скважины Чумпаловская

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.01.202122.01.2021 21:0022.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802160Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для силового ключа TQ 340-35 для скважины ЧумпаловскаяТюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП для силового ключа TQ 340-35 для скважины Чумпаловская

    Начальная цена

    156 680,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    28.99

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.99

    Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822197/name/5feb081e274071.80454145

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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