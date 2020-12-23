ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 6кВ 2х2500кВА (ОИ 614 Сахалин)

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ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г.