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Номер извещения
ГП036675
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 6кВ 2х2500кВА (ОИ 614 Сахалин)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Почтовый адрес
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
Контактный телефон
+7 964 953-55-17
Факс
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Адрес электронной почты
nabieva.at@ozna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Набиева Альбина Тависовна
Место рассмотрения предложений
город Уфа
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ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036675Дата и время окончания срока приема заявок ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г. город Уфа
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 06:0031.12.2020 06:0031.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036675Подведение итогов не позднее ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г. город Уфа
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.12.202031.12.2020 06:0031.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036675Подведение итогов не позднее ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г. город Уфа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Срок изготовления (готовность к вывозу с производственной площадки)- 15.07.2021г. Адрес доставки - Сахалинская область, пгт.Ноглики, ул. Новая 19,ст. Ноглики Сахалинского региона ДВЖД, код станции 998100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АК ОЗНА
Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА
Адрес местонахождения
452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60
28.11.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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