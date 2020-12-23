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    Главная / Торги / ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 6кВ 2х2500кВА (ОИ 614 Сахалин)

    ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 6кВ 2х2500кВА (ОИ 614 Сахалин)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036675Дата и время окончания срока приема заявок ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г. город УфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036675

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В БЛОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ 6кВ 2х2500кВА (ОИ 614 Сахалин)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОЛ_ДЭС_2х2500_ОИ614_ver_1_от_12.12.20.pdf

    МУК___П3_01.04_М_0006__Применение_фирменного_стиля_ПАО__НК__Роснефть_.pdf

    Сравнительная_таблица_на_поставку_ДЭС_согласно_ОЛ_ДЭС_2х2500_ОИ614.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Юридический адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Почтовый адрес

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Контактный телефон

    +7 964 953-55-17

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nabieva.at@ozna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Набиева Альбина Тависовна

    Место рассмотрения предложений

    город Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 15:00 GMT +323.12.2020 15:0023.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036675Дата и время окончания срока приема заявок ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г. город Уфа

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 06:0031.12.2020 06:0031.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036675Подведение итогов не позднее ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г. город Уфа

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 06:0031.12.2020 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036675Подведение итогов не позднее ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г. город Уфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ. После проведения тендера заключение договора с ООО НПП ОЗНА-Инжиниринг. Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант) Сроки поставки – июль 2021г. Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Типовой договор размещен на официальном сайте по ссылке: https://ozna.ru/about_us/zakupki/ В техническом предложении необходимо указать производителей комплектующих для производства. К техническому предложению необходимо приложить референц-лист выполненных объектов с указанием периода и Заказчика, параметров, разрешительную документацию (сертификаты, лицензии), примеры . Срок направления ТКП: до 18.12.2020г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Конечный Заказчик – Сахалинморнефтегаз. Договор будет заключаться с ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» (Карта партнера на сайте https://ozna.ru/companies/npp-ozna-inzhiniring.php) Рассматриваются все модели двигателей - Baudouin, Cummins, Mitsubishi, Caterpillar и иные (предложите свой вариант)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок изготовления (готовность к вывозу с производственной площадки)- 15.07.2021г. Адрес доставки - Сахалинская область, пгт.Ноглики, ул. Новая 19,ст. Ноглики Сахалинского региона ДВЖД, код станции 998100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По условиям расчетов: готовы обсуждать структуру финансирования сделки с претендентами на выигрыш. готовы предложить аккредитив (за счет поставщика), факторинг, банковскую гарантию.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ОЗНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АК ОЗНА
    Все закупки и тендеры АО АК ОЗНА

    Адрес местонахождения

    452600, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Октябрьский, Северная, 60

    Классификатор ОКПД2

    28.11.13.130

    Дизели промышленные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ(ДЭС) 6кВ 2х2500кВА согласно ТТ "

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Услуги по доставке п.Ноглики"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Услуги монтажа, досборки на объекте"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Услуги ШМР, ПНР (в случае, если услуги монтажа и досборки будут за счет "ОЗНА")"

    Кол-во: 1

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