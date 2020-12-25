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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009802047
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ МОДУЛЕЙ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА (ФИЛИАЛОВ) ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 09:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
Почтовый адрес
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
Контактный телефон
+7 863 203-61-61
Факс
+7 863 265-03-60
Адрес электронной почты
zakupki@rostovoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богатырева Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ростов-На-Дону
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии Ростов-На-Дону
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802047Дата и время вскрытия заявок Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии Ростов-На-Дону
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 15:3029.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802047Подведение итогов не позднее Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии Ростов-На-Дону
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии
Начальная цена
810 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
Адрес местонахождения
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,
344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А
26.30
26.30
Документация лота
Кол-во: 30.00000
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