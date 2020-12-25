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    Главная / Торги / ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ МОДУЛЕЙ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА (ФИЛИАЛОВ) ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ МОДУЛЕЙ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА (ФИЛИАЛОВ) ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии Ростов-На-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802047

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТБОР ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ МОДУЛЕЙ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ ДЛЯ НУЖД ФИЛИАЛА (ФИЛИАЛОВ) ПАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 09:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_закупке.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_.docx

    Проект_договора.doc

    Техническое_задание.docx

    Форма_Коммерческого_предложения.xlsx

    Итоговый_протокол_211_12_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Юридический адрес

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    Почтовый адрес

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Контактный телефон

    +7 863 203-61-61

    Факс

    +7 863 265-03-60

    Адрес электронной почты

    zakupki@rostovoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богатырева Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-На-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 11:59 GMT +325.12.2020 11:5925.12.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802047Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии Ростов-На-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 12:0025.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802047Дата и время вскрытия заявок Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии Ростов-На-Дону

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 15:3029.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802047Подведение итогов не позднее Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии Ростов-На-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 15:3029.12.2020 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802047Подведение итогов не позднее Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии Ростов-На-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка модулей автономного питания для систем телеметрии

    Начальная цена

    810 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по проведению открытого запроса предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

    Адрес местонахождения

    344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ КИРОВСКИЙ, 40, А,

    344022, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Кировский, 40А

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822637/name/5feb2da5cfc202.35099418

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство коммуникационного оборудования"

    Кол-во: 30.00000

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