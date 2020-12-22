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    Главная / Торги / Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл»

    Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036635Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл» Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036635

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Однолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 09:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    Проект_Догвора.doc

    Протокол_вскрытия_на_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    zlatoustovskaya.ei@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Златоустовская Евгения Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 12:00 GMT +322.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036635Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл» Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 12:0022.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036635Дата и время вскрытия заявок Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл» Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 20:0015.01.2021 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036635Подведение итогов не позднее Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл» Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки чая Greenfield для нужд ООО «Трансойл»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    10.8

    Продукты пищевые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826271/name/5ffe9cb00b88f3.21484976

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чай Greenfield Golden Ceylon черный фольгир.100 пакетиков в картонной упаковке. "

    Кол-во: 1223

    "Позиция 2"

    "Чай Greenfield Flying Dragon зеленый фольгир.100 пакетиков в картонной упаковке. "

    Кол-во: 367

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