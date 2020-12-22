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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП036667
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту электрооборудования в 2021 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 11:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Почтовый адрес
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
Контактный телефон
+7 3537 29-69-13
Факс
+7 3537 29-66-94
Адрес электронной почты
M.Sudarev@uralmash-go.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сударев Максим Викторович
Место рассмотрения предложений
Орск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.12.2020 11:00 GMT +322.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.Орск
Дата и время вскрытия заявок
22.12.2020 11:0022.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036667Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.Орск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно подаваемым заявкам на 2021 год
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская обл., г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Адрес местонахождения
462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12
33.14.11.000
Документация лота
Кол-во: 1
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