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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту электрооборудования в 2021 году.

    Выполнение работ по ремонту электрооборудования в 2021 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.ОрскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036667

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту электрооборудования в 2021 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 11:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение.pdf

    Техническое_задание.pdf

    Прил_В__1_к_Извещению_Заявка_на_участие_в_закупке.docx

    Прил_В__3_к_Извещению_Справка_об_опыте_работы.docx

    Перечень_документов.pdf

    ГП036667_second_parts_protocol__1_.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Юридический адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Почтовый адрес

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Контактный телефон

    +7 3537 29-69-13

    Факс

    +7 3537 29-66-94

    Адрес электронной почты

    M.Sudarev@uralmash-go.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сударев Максим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Орск

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 11:00 GMT +322.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.Орск

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 11:0022.12.2020 11:0022.12.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036667Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.Орск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 15:0015.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036667Подведение итогов не позднее Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.Орск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по капитальному ремонту электрооборудования в 2021 году.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно подаваемым заявкам на 2021 год

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская обл., г. Орск, проспект Мира, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    расчет осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

    Адрес местонахождения

    462403, Российская Федерация, Оренбургская область, Орск, проспект Мира, 12

    Классификатор ОКПД2

    33.14.11.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833187/name/600a90e2c554a5.40237306

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прайсовая стоимость ремонта электрооборудования в зависимости от их параметров, согласно перечню представленному в техническом задании"

    Кол-во: 1

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