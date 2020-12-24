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    Главная / Торги / аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 64

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 64

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036631Дата и время окончания срока приема заявок Нежилое здание, техническое училище, общей площадью 1991, 1 кв. м, кадастровый номер: 11:05:0105025:2152 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Здание расположено на земельном участке общей площадью 20 958 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебных целей, кадастровый номер: 11:05:0105023:2 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по договору аренды земельного участка от 31.10.2008 № 01/08-1739 на срок 49 (сорок девять) лет. МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    аукцион на право заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Республика Коми, Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 64

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 64

    Номер извещения

    ГП036631

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Предмет договора

    Нежилое здание, техническое училище, общей площадью 1991, 1 кв. м, кадастровый номер: 11:05:0105025:2152 (далее – Здание), принадлежит на праве собственности. Функциональное назначение помещений – административные площади. Здание расположено на земельном участке общей площадью 20 958 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для учебных целей, кадастровый номер: 11:05:0105023:2 (далее – Земельный участок). Земельный участок предоставлен Администрацией муниципального образования городского округа «Сыктывкар» по договору аренды земельного участка от 31.10.2008 № 01/08-1739 на срок 49 (сорок девять) лет.

    Начальная цена

    14718230.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 09:32 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.12.2020 18:00

    Дата и время проведения

    28.12.2020 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    согласие

    договор

    заявка

    приложение

    извещение_повышение_понижение_сыктывкар_(1)_(1)_(1).docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Согласно документации

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

    Юридический адрес

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Контактный телефон

    +7 495 730-22-66 доб. 356

    Адрес электронной почты

    dio@dosaaf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Луговкин Максим Евгеньевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    dio@dosaaf.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 730-22-66 доб. 3569153851677

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    125424, Российская Федерация, Москва, Волоколамское шоссе, 88,стр 3

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Согласно документации о проведении аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Согласно документации о проведении аукциона

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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