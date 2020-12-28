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    Главная / Торги / Режущий инструмент для ДСТ

    Режущий инструмент для ДСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 14:3028.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036728Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструмент для ДСТМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036728

    Уникальный номер закупки

    2245/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2245/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Режущий инструмент для ДСТ

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП036728_second_parts_protocol.rtf

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Извещение__2245СТГ_ТПС.docx

    Форма_КП_2245СТГ_ТПС.xlsx

    Техническое_задание_режущий_для_ДСТ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    al.bogomolov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богомолов Александр Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Режущий инструмент для ДСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 14:30 GMT +328.12.2020 14:3028.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036728Дата и время окончания срока приема заявок Режущий инструмент для ДСТМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2020 12:0029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036728Подведение итогов не позднее Режущий инструмент для ДСТМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 12:0029.12.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036728Подведение итогов не позднее Режущий инструмент для ДСТМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Режущий инструмент для ДСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    28.92.61.120

    Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1010143/name/611a648b1f5216.93990633

    16.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ковш PC35MR-3 S/N 16595-UP Komatsu"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ковш стандартный V=0,15м3 Профессионал GP-05.55/J21 для Hitachi ZX38U-5A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Коронка скальная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Коронка скальная"

    Кол-во: 600

    "Позиция 5"

    "Коронка ковша скальная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Коронка скальная"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "Палец"

    Кол-во: 80

    "Позиция 8"

    "Палец коронки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Палец коронки"

    Кол-во: 600

    "Позиция 10"

    "Палец"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Нож средний"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Нож средний"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Болт"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 14"

    "Гайка"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 15"

    "Нож отвала"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Болт с гайкой под стопор JCB 5J4771&2J3506"

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "Зуб JCB боковой, моноблок левый 332/С4390"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Зуб JCB боковой, моноблок правый 332/С4389"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Зуб (усиленный) переднего отвала/ ковша JCB-3CX"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Коронка ковша скальная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Палец коронки ковша"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Коронка рыхлителя скальная"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Коронка ковша скальная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Коронка рыхлителя 195-78-21331R скальная"

    Кол-во: 600

    "Позиция 25"

    "Коронка рыхлителя 195-78-71320R скальная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 26"

    "Палец"

    Кол-во: 500

    "Позиция 27"

    "Палец коронки"

    Кол-во: 600

    "Позиция 28"

    "Палец коронки ковша"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Палец коронки рыхлителя и защиты"

    Кол-во: 200

    "Позиция 30"

    "Адаптер"

    Кол-во: 15

    "Позиция 31"

    "Адаптер угловой"

    Кол-во: 15

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