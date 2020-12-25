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    Главная / Торги / Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278

    Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 21:0025.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802104

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 09:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_ТЗ_на_переводники_для_ОК_426_Канандинская.docx

    Приложение__3_Проект_ДП_.docx

    Извещение_Запрос_котировок_.docx

    32009802104_итог_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2330

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MorozOI@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мороз Оксана Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 21:00 GMT +325.12.2020 21:0025.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802104Дата и время окончания срока приема заявок Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278Тюмень

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 21:0025.12.2020 21:0025.12.2020 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802104Дата и время вскрытия заявок Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.01.202126.01.2021 21:0026.01.2021 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802104Подведение итогов не позднее Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка переводников обсадной колонны 426 мм для скважины Канандинская № 278

    Начальная цена

    347 783,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    28.29.84.000

    Части оборудования, не имеющие электрических соединений, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824932/name/5ffc1c7c1c0884.11384567

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Лоты:
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    Регион:
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