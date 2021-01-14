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Номер извещения
32009803897
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 13:51
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Контактный телефон
+7 34792 4-09-33
Факс
+7 34792 4-09-33
Адрес электронной почты
asukhinin@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Антон Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белорецк
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.02.202109.02.2021 10:0009.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803897Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»Белорецк
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
Начальная цена
644 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
43.21.10.140
43.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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