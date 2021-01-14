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    Главная / Торги / Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803897Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»БелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009803897

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/БФМЭ/0025

    Наименование закупки

    Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для нужд Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 13:51

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_ЗК_32009803897_часть_3.pdf

    ЗД_для_размещения__в_ЭТП.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 34792 4-09-33

    Факс

    +7 34792 4-09-33

    Адрес электронной почты

    asukhinin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Антон Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.02.202109.02.2021 10:0009.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803897Подведение итогов не позднее Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»Белорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

    Начальная цена

    644 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    15 рабочих дней с момента выполнения работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    43.29

    Производство прочих строительно-монтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/846354/name/602390b91e3af3.12971035

    10.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте Белорецкого филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»"

    Кол-во: 1.00000

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