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    Главная / Торги / Реализация лома легированного габаритного 3Б-53

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036629Дата и время окончания срока приема заявок Реализация лома легированного габаритного 3Б-53КолпиноПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    г. Санкт-Петербург, Колпино, "Ижорский завод" д. б/н.

    Номер извещения

    ГП036629

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Предмет договора

    Реализация лома легированного габаритного 3Б-53

    Начальная цена

    17200.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    15-12-2020 09:30 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.12.2020 12:00

    Дата и время проведения

    23.12.2020 12:30

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    Извещение_о_проведении_торгов_лом_3Б_53_на__ноябрь_2020.docx

    Приложение__1_Заявка_на_участие_лом.docx

    ГП036629_second_parts_protocol.rtf

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Лом легированный габаритный 3Б-53 полученный в результате производственного процесса вырезки

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 126 47-06093 доб. 241

    Адрес электронной почты

    sergei.belov@iz-kartex.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Контактное лицо продавца/инициатора

    ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова"

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    sergei.belov@iz-kartex.com

    Телефон продавца/инициатора

    +81-264-70-6093 доб. 241

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно извещению

    Требования, предъявляемые к Участнику

    согласно извещению

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Да

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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    Прием заявок до:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    26.01.2022 г., 13:55
    Дата аукциона:
    01.02.2022 г., 12:00
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