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Наименование процедуры
Продажа имущества путем открытого публичного предложения в электронной форме. Предмет публичного предложения в электронной форме: продажа объектов жилого комплекса КС Краснодарская, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная. Имущество продается единым лотом. Собственник: ПАО "Газпром"
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная
Номер извещения
ГП036628
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Объекты жилого комплекса КС Краснодарская, расположенного по адресу: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная. ИМУЩЕСТВО ПРОДАЕТСЯ ЕДИНЫМ ЛОТОМ. Имущество расположено на земельном участке площадью 241 900 кв.м с кадастровым номером 23:26:0000000:0053, предоставленном Продавцу на основании договора аренды земельного участка № 2600001812 от 04.09.2006 до 11.08.2055. Место нахождения Имущества: Краснодарский край, Северский район, ст. Крепостная
Начальная цена
142517809.2
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5000000.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
15-12-2020 09:28 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.01.2021 18:00
Дата и время проведения
22.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с документацией
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5007900.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Кузнецова Александра Владимировна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.kuznecova@etpgpb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 276-00-51 доб. 422
Адрес местонахождения продавца/инициатора
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Визуальный осмотр предмета продажи осуществляется претендентами самостоятельно по предварительному соглашению с Продавцом (Собственником).
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Имущество расположено на земельном участке площадью 241 900 кв.м с кадастровым номером 23:26:0000000:0053, предоставленном Продавцу на основании договора аренды земельного участка № 2600001812 от 04.09.2006 до 11.08.2055
Разрешается участие нерезидентов
Нет
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