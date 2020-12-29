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    Главная / Торги / Оказание услуг по письменному и устному переводу

    Оказание услуг по письменному и устному переводу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036643Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по письменному и устному переводуЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036643

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    02-0286-20

    Наименование закупки

    Оказание услуг по письменному и устному переводу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 10:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение___02_0286_20__15.12.2020_.docx

    Документация___02_0286_20__15.12.2020_.rar

    Протокол_подведения_итогов___02_0286_20.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-83

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сероглазов Евгений Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    ЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по письменному и устному переводу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 09:00 GMT +329.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036643Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по письменному и устному переводуЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 09:0029.12.2020 09:0029.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036643Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по письменному и устному переводуЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2021 13:0011.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036643Подведение итогов не позднее Оказание услуг по письменному и устному переводуЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 13:0011.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036643Подведение итогов не позднее Оказание услуг по письменному и устному переводуЯНАО, Тюменская обл., г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по письменному и устному переводу

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о запросе предложений

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    74.3

    Услуги по письменному и устному переводу

    Классификатор ОКВЭД2

    74.3

    Деятельность по письменному и устному переводу

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825028/name/5ffc2ad6d86809.93578346

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по письменному и устному переводу"

    Кол-во:

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