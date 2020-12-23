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    Главная / Торги / Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год)

    Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801944Дата и время окончания срока приема заявок Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год) Верхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009801944

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    15.12.2020 09:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    196_микробиолог_повтор.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 07:00 GMT +323.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801944Дата и время окончания срока приема заявок Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год) Верхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 07:0023.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009801944Дата и время вскрытия заявок Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год) Верхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 07:0024.12.2020 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801944Подведение итогов не позднее Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год) Верхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение лабораторных исследований питьевой воды, воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и очищенных сточных вод, воды по объекту баня п. Исеть по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям в 2021 году (по графикам отбора на 2021 год)

    Начальная цена

    905 908,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 2776.00000

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