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    Главная / Торги / Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"

    Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036623Дата и время окончания срока приема заявок Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036623

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 09:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание.pdf

    Технические_характеристики__таблица_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Юридический адрес

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    Почтовый адрес

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Контактный телефон

    +7 495 225-25-05

    Факс

    +7 495 225-25-05

    Адрес электронной почты

    dsuhinin@ruscoal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036623Дата и время окончания срока приема заявок Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 23:0031.12.2020 23:0031.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036623Подведение итогов не позднее Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 23:0031.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036623Подведение итогов не позднее Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Разрез Саяно-Партизанский" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 120 дней от даты поставки Обязательно: Заполнить файл "Технические характеристики (таблица)" К тендеру прилагается файл с техническими характеристиками в формате Excel. Необходимо заполнить данный файл по каждому пункту. Данный файл в формате Excel необходимо отправить в наш адрес по электронной почте: osharifyanova@ruscoal.ru или dsuhinin@ruscoal.ru Без заполненного файла коммерческие предложения приниматься не будут!
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУССКИЙ УГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУССКИЙ УГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ

    Адрес местонахождения

    107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13

    107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13

    Классификатор ОКПД2

    28.9

    Оборудование специального назначения прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог"

    Кол-во: 1

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