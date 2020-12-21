Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Отсрочка платежа 120 дней от даты поставки Обязательно: Заполнить файл "Технические характеристики (таблица)" К тендеру прилагается файл с техническими характеристиками в формате Excel. Необходимо заполнить данный файл по каждому пункту. Данный файл в формате Excel необходимо отправить в наш адрес по электронной почте: osharifyanova@ruscoal.ru или dsuhinin@ruscoal.ru Без заполненного файла коммерческие предложения приниматься не будут!