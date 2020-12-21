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Номер извещения
ГП036623
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
Почтовый адрес
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
Контактный телефон
+7 495 225-25-05
Факс
+7 495 225-25-05
Адрес электронной почты
dsuhinin@ruscoal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Денис Викторович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036623Дата и время окончания срока приема заявок Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 23:0031.12.2020 23:0031.12.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036623Подведение итогов не позднее Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самоходная роторная дробильная установка Powerscreen Trakpactor 320 или аналог для ООО "Разрез Саяно-Партизанский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "Разрез Саяно-Партизанский" Отгрузочные реквизиты: Автомобильным транспортом: 663551, Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, 21Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Все закупки и тендеры АО РУССКИЙ УГОЛЬ
Адрес местонахождения
107031, Г МОСКВА, УЛ ПЕТРОВКА, ДОМ 10, 4 ЭТАЖ, КОМНАТЫ 1-13
107031, г. Москва, ул. Петровка, дом 10, 4 этаж, комнаты 1-13
28.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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