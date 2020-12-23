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    Главная / Торги / открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству и автоматизации системы вентиляции на участке оребрённой трубы в корпусе 12 (инв. №173895) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 101

    открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству и автоматизации системы вентиляции на участке оребрённой трубы в корпусе 12 (инв. №173895) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 101

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 07:0023.12.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802294Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству и автоматизации системы вентиляции на участке оребрённой трубы в корпусе 12 (инв.№173895) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол» Ижевск Песочная 3Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009802294

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос котировок в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора подряда на выполнение работ по устройству и автоматизации системы вентиляции на участке оребрённой трубы в корпусе 12 (инв. №173895) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол», расположенной по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 101

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 09:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    п.36_Договор_залога.doc

    7_12_012_005.244_ОВ2.pdf

    7_12_012_005.244_ЭМ1.АОВ.pdf

    п.34_Проект_договора.doc

    п.35_Перечень_работ_и_материалов.xls

    2020_085_18555_ЗК_СМП_Устр_во_вент._в_корп.12_пл.7.doc

    Протокол__итоговый____32009802294.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Юридический адрес

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    Почтовый адрес

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Контактный телефон

    +7 3412 48-01-05

    Факс

    +7 3412 90-32-20

    Адрес электронной почты

    047@kupol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожевникова Ирина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск Песочная 3

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству и автоматизации системы вентиляции на участке оребрённой трубы в корпусе 12 (инв.№173895) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802294Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству и автоматизации системы вентиляции на участке оребрённой трубы в корпусе 12 (инв.№173895) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол» Ижевск Песочная 3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству и автоматизации системы вентиляции на участке оребрённой трубы в корпусе 12 (инв.№173895) на площадке 7 АО «ИЭМЗ «Купол»

    Начальная цена

    4 771 705,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД КУПОЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИЭМЗ КУПОЛ
    Все закупки и тендеры АО ИЭМЗ КУПОЛ

    Адрес местонахождения

    426033, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ ПЕСОЧНАЯ, ДОМ 3,

    426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Песочная, 3

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10

    Работы электромонтажные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828845/name/60051121ed1296.00298862

    18.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 4771705.20000

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