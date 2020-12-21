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ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Горелка ацетиленовая сварочная Г-2 ДОН (2,3)" Кол-во: 13

"Позиция 2" "Горелка пропановая газовоздушная ГВ-111" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Горелка пропановая газовоздушная ГВ-850" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Клемма заземления КЗ-50 500А" Кол-во: 210

"Позиция 5" "Разъем сварочного кабеля (Диаметр20-22)" Кол-во: 210

"Позиция 6" "Редуктор пропановый БПО 5-5" Кол-во: 24

"Позиция 7" "Редуктор пропановый БПО50-8" Кол-во: 30

"Позиция 8" "Резак пропановый Р1П-01" Кол-во: 38

"Позиция 9" "Резак пропановый РЗП-03М Красс" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Рукав ацетиленовый/пропановый" Кол-во: 400

"Позиция 11" "Рукав кислородный ХЛ 9мм" Кол-во: 500

"Позиция 12" "Обратные клапана на кислородный рукав" Кол-во: 40

"Позиция 13" "Обратные клапана на пропановый рукав" Кол-во: 40

"Позиция 14" "Баллон кислородный 40л переосвидет.ГОСТ 949-73" Кол-во: 100

"Позиция 15" "Баллон пропанновый 50л ГОСТ 15860-84" Кол-во: 60

"Позиция 16" "Термопенал ТП-10/150 220в" Кол-во: 100

"Позиция 17" "Термопечь ЭПС Э 50-400" Кол-во: 8

"Позиция 18" "Стекло защитное для маски сварщика 110х90 (номер 9)" Кол-во: 300

"Позиция 19" "Стекло защитное для маски сварщика 110х90 (номер 10)" Кол-во: 250

"Позиция 20" "Стекло защитное для маски сварщика 110х90 (номер 11)" Кол-во: 200

"Позиция 21" "Плексы защитные на стекла защитные" Кол-во: 1000

"Позиция 22" "Термометр контактный (-50С до +300С) модель WT-1" Кол-во: 7

"Позиция 23" "Термополотенца 325 мм" Кол-во: 5

"Позиция 24" "Термополотенца 426 мм" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Термополотенца 530 мм" Кол-во: 5

"Позиция 26" "Установка Miller для термополотенец" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Кабель КГ 1*25 сварочный" Кол-во: 900

"Позиция 28" "Кабель силовой КГ 4х16" Кол-во: 200

"Позиция 29" "Шлем абразивоструйщика Comfort «Contracor»" Кол-во: 4

"Позиция 30" "Защитный костюм пескоструищика раз 52-54" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Защитный костюм пескоструищика раз 52-54" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Сменные стекла шлема Comfort «Contracor»" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Рукав напорный с нитяным усилением 20*29-1,6 ГОСТ 10362-73" Кол-во: 180

"Позиция 34" "Хомут обжимной 13-26мм" Кол-во: 400

"Позиция 35" "Розетка брызго-влагозащищенная IP65 16А, 220В" Кол-во: 350

"Позиция 36" "Вилка брызго-влагозащищенная IP65 16А, 220В" Кол-во: 350

"Позиция 37" "Рулетка 5м" Кол-во: 20

"Позиция 38" "Рулетка 10м" Кол-во: 30

"Позиция 39" "Рулетка 30м" Кол-во: 3

"Позиция 40" "Кабель КГ 2*2,5" Кол-во: 1100

"Позиция 41" "Лестницы 2-х секционная" Кол-во: 8

"Позиция 42" "Лестницы 3-х секционная" Кол-во: 7

"Позиция 43" "Лопата совковая" Кол-во: 400

"Позиция 44" "Лопата штыковая" Кол-во: 400

"Позиция 45" "Черенок" Кол-во: 100

"Позиция 46" "Домкрат реечный 5т" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Домкрат реечный 10т" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Домкрат реечный 25т" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Огнетушитель порошковый ОП-8" Кол-во: 32

"Позиция 50" "Огнетушитель порошковый ОП-10" Кол-во: 32

"Позиция 51" "Огнетушитель порошковый ОП-35" Кол-во: 30

"Позиция 52" "Аптечка медицинская" Кол-во: 40

"Позиция 53" "Пояс монтажный предохранительный ГОСТ Р 50849-96" Кол-во: 60

"Позиция 54" "Очки защитные газорезчика ЗН 62-Г-3" Кол-во: 40

"Позиция 55" "Маска сварщика" Кол-во: 65

"Позиция 56" "Зубило" Кол-во: 50

"Позиция 57" "Кувалда кованная 1,5кг" Кол-во: 4

"Позиция 58" "Молоток 300гр" Кол-во: 10

"Позиция 59" "Молоток 500гр" Кол-во: 10

"Позиция 60" "Молоток 800гр" Кол-во: 30

"Позиция 61" "Молоток 1000гр" Кол-во: 30

"Позиция 62" "Хомут обжимной червячный 16-32мм, 7/8"" Кол-во: 30

"Позиция 63" "Хомут обжимной червячный 21-38мм, 1 1/2"" Кол-во: 30

"Позиция 64" "Хомут обжимной червячный 29-47мм. 1 7/8"" Кол-во: 30

"Позиция 65" "Хомут обжимной червячный 40-64мм, 2,5"" Кол-во: 30

"Позиция 66" "Хомут обжимной червячный 7-13мм, 1/2"" Кол-во: 30

"Позиция 67" "Хомут червячный 90-110мм" Кол-во: 20

"Позиция 68" "Электрододержатель Eco Confort 400 ESAB" Кол-во: 205

"Позиция 69" "Наконечник медный луженый Cu 25-8" Кол-во: 210

"Позиция 70" "Электрододержатель ЭД 500А" Кол-во: 50

"Позиция 71" "Электрододержатель Germany 400A" Кол-во: 50

"Позиция 72" "Углошлифовальная машинка УШМ Bosch 150,125" Кол-во: 62

"Позиция 73" "Углошлифовальная машинка УШМ Bosch 230" Кол-во: 50

"Позиция 74" "Угольник 200х300мм" Кол-во: 18

"Позиция 75" "Угольник 400х600мм" Кол-во: 18

"Позиция 76" "Удлинитель на катушке 3-х розеточный 30м, сеч.2,5мм2" Кол-во: 50

"Позиция 77" "Уровень/линейка 600мм" Кол-во: 20

"Позиция 78" "Уровень/линейка 1000мм" Кол-во: 20

"Позиция 79" "Уровень/линейка 1500мм" Кол-во: 20

"Позиция 80" "Стропа текстильные СТП 2,0/4000" Кол-во: 60

"Позиция 81" "Стропа текстильные СТП 4,0/4000" Кол-во: 60

"Позиция 82" "Стропа текстильные СТП 8,0/6000" Кол-во: 60

"Позиция 83" "Стропа текстильные СТП 12,0/6000" Кол-во: 60

"Позиция 84" "4СЦ(строп цепной четырехветвевой)10,0тн/6000мм" Кол-во: 20

"Позиция 85" "4СЦ(строп цепной четырехветвевой)17,0тн/6000мм" Кол-во: 20

"Позиция 86" "4СЦ(строп цепной четырехветвевой)25,0тн/6000мм" Кол-во: 20

"Позиция 87" "Диск отрезной АС-D150 UP 2.5mm" Кол-во: 900

"Позиция 88" "Диск отрезной АС-D230 UP 2.5mm" Кол-во: 900

"Позиция 89" "Диск шлифовальный 150 125*6*22,2мм" Кол-во: 1000

"Позиция 90" "Диск шлифовальный 230*6*22,2мм" Кол-во: 1000

"Позиция 91" "Канат ПАТ ф18мм" Кол-во: 600

"Позиция 92" "Щетки дисковые (крацовки) диам.180мм" Кол-во: 980

"Позиция 93" "Щетки дисковые (крацовки) диам.230мм" Кол-во: 1000

"Позиция 94" "Маркер по металлу белый" Кол-во: 467

"Позиция 95" "Толщиномер покрытия «Константа К6»" Кол-во: 5

"Позиция 96" "Респиратор химический ЗМ 6300" Кол-во: 30

"Позиция 97" "Сменные патроны, предфильтры и фильтра к респератору химическому ЗМ 6300" Кол-во: 1000

"Позиция 98" "Респиратор лепестковый ЗМ №9322" Кол-во: 300

"Позиция 99" "Наконечник 0,019"" Кол-во: 50

"Позиция 100" "Наконечник 0,025"" Кол-во: 50

"Позиция 101" "Комплект , защитная насадка наконечника" Кол-во: 20

"Позиция 102" "Комплект игл и седел" Кол-во: 10

"Позиция 103" "Рем комплект к насосу MARK V" Кол-во: 40

"Позиция 104" "Шланг 230 bar 1/4x15 м MARK V" Кол-во: 4

"Позиция 105" "Впускной фильтр грубой очиски MARK V" Кол-во: 10

"Позиция 106" "Жидкость TSL MARK V" Кол-во: 100

"Позиция 107" "Кисть флейцевая 2.5 (63 мм)" Кол-во: 150

"Позиция 108" "Кисть флейцевая 3 КФ- 75 мм" Кол-во: 150

"Позиция 109" "Кисть флейцевая 4 (100 мм)" Кол-во: 100

"Позиция 110" "Лента сигнальная L-250м х 75мм" Кол-во: 100

"Позиция 111" "Валик малярный шириной шириной 200мм" Кол-во: 200

"Позиция 112" "Шубка на валик 200" Кол-во: 500

"Позиция 113" "Набор Сверл от 12 до 20 мм по дереву" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Набор Сверл от 12 до 20 мм по металлу" Кол-во: 5

"Позиция 115" "Набор Сверл от 3 до 12 мм по металлу" Кол-во: 5

"Позиция 116" "Таль цепная 2,5т" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Таль цепная 5,0т" Кол-во: 1

"Позиция 118" "Таль цепная 10т" Кол-во: 1

"Позиция 119" "Фонарь аккумуляторный ФАГ-РС(светодиодный)" Кол-во: 40

"Позиция 120" "Станок точильный для заточки сверл Sturm BG60075 70Вт" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Кошма войлочная" Кол-во: 40

"Позиция 122" "Бита PH1 WP 25 для больших нагрузок" Кол-во: 50

"Позиция 123" "Бита PH2x25мм" Кол-во: 30

"Позиция 124" "Бита РН №1 25мм (10шт)" Кол-во: 40

"Позиция 125" "Бита РН №2 25мм (10шт)" Кол-во: 30

"Позиция 126" "Пила ручная по дереву 400 мм" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Пассатижи комбинированные 180 мм" Кол-во: 50

"Позиция 128" "Кусачки (бокорезы) 160 мм" Кол-во: 10

"Позиция 129" "Перфоратор Makita HR2470 (2.7 Дж)" Кол-во: 9

"Позиция 130" "Набор буров SDS-plus диаметры 5,6,8,10,12,14,16,18,20" Кол-во: 20

"Позиция 131" "Отбойный молоток Makita HM1812 (72,8 Дж)" Кол-во: 5

"Позиция 132" "Зубило/пика (патрон -шестигранник HEX, D=28,6), 600 мм" Кол-во: 18

"Позиция 133" "Прожектор светодиодный 80 Вт взрывозащищенный" Кол-во: 34

"Позиция 134" "Лом металлический 1,3 м диаметр от 25 до 30мм" Кол-во: 20

"Позиция 135" "Динамометрический ключ, диапазон 200 - 1500 НмKING TONY 34862-2DG, 1", 300-1500 Нм" Кол-во: 2

"Позиция 136" "Тачки строительные усиленные 2 колеса (грузопод -160 кг)" Кол-во: 80

"Позиция 137" "Колеса к тачкам строительным" Кол-во: 50

"Позиция 138" "Мотопомпа дизельная для откачки воды со шлангом и разъемами (от 8 до 20 м3/ч) Мотопомпа YDP20N" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Линейка металлическая 1000 мм" Кол-во: 10

"Позиция 140" "Диск алмазный по бетону 230 мм" Кол-во: 100

"Позиция 141" "Уровень лазерный до 50 м" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Сварочный агрегат MOSA DSP 2×400" Кол-во: 20

"Позиция 143" "Дрель-шуруповерт Makita 6347 DWAE" Кол-во: 24

"Позиция 144" "Дрель-шуруповерт 220V Makita DF0300" Кол-во: 2

"Позиция 145" "Ножницы секторные для кабеля НС-70" Кол-во: 3

"Позиция 146" "Фен строительный Makita" Кол-во: 4

"Позиция 147" "Горелка с автоподжигом" Кол-во: 10

"Позиция 148" "Баллончик с газом( для мини горелки)" Кол-во: 40

"Позиция 149" "Пресс гидравлический 16-240мм IEК ПГР" Кол-во: 2

"Позиция 150" "Пресс гидравлический 6-50мм IEК ПГР" Кол-во: 3

"Позиция 151" "Мультиметр" Кол-во: 6

"Позиция 152" "Лазерная рулетка" Кол-во: 4

"Позиция 153" "Отвёртка плоская 6,0x100" Кол-во: 20

"Позиция 154" "Отвёртка плоская 5,0x150" Кол-во: 20

"Позиция 155" "Отвёртка плоская 8,0x150" Кол-во: 20

"Позиция 156" "Отвёртка плоская 4,0x150" Кол-во: 20

"Позиция 157" "Ножовка по металлу ЗУБР MX-100 300 мм [15761_z02]" Кол-во: 6

"Позиция 158" "Полотна по металлу ЗУБР MX-100 300 мм [15761_z02]" Кол-во: 60

"Позиция 159" "Набор комбинированных ключей 6-24мми (Thorvik CWS0016)" Кол-во: 3

"Позиция 160" "Набор комбинированных ключей 27-32мм (27-32 ММ HANS В ЛОЖЕМЕНТЕ, TT-4B)" Кол-во: 3

"Позиция 161" "Ключи рожковые, 24-27мм СИБРТЕХ Код товара: ME-14314" Кол-во: 20

"Позиция 162" "Ключи рожковые, 27-32мм KING TONY 19002732(Артикул 19002732)" Кол-во: 20

"Позиция 163" "Ключ разводной №1" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Ключ разводной №2" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Изолента ПВХ чёрная" Кол-во: 100

"Позиция 166" "Изолента ПВХ жёлто-зелёная" Кол-во: 3

"Позиция 167" "Набор шестигранных ключей" Кол-во: 4

"Позиция 168" "Нож электрика FIT 2-х сторонняя заточка" Кол-во: 25

"Позиция 169" "Нож строительный Hammer "Flex 601-005" лезвия 18мм" Кол-во: 40

"Позиция 170" "Сменные лезвия 18мм" Кол-во: 100

"Позиция 171" "Кабеле рез Gross 78450" Кол-во: 5

"Позиция 172" "Пресс-клещи IEK KO-05E" Кол-во: 5

"Позиция 173" "Круглогубцы" Кол-во: 20

"Позиция 174" "Стриппер (для снятия изоляции) ProsKit 8PK-371D" Кол-во: 15

"Позиция 175" "Бирка кабельная треугольная" Кол-во: 1000

"Позиция 176" "Бирка кабельная квадратная" Кол-во: 1000

"Позиция 177" "Нить капроновая 4 мм" Кол-во: 1000

"Позиция 178" "Сверло конусное 6-32мм (ёлочка)" Кол-во: 30

"Позиция 179" "Головка М-6" Кол-во: 10

"Позиция 180" "Головка М-8" Кол-во: 10

"Позиция 181" "Головка М-10" Кол-во: 10

"Позиция 182" "Головка М-12" Кол-во: 10

"Позиция 183" "Станок сверлильный AT-S SU-38" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.14)" Кол-во: 4

"Позиция 185" "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.16)" Кол-во: 4

"Позиция 186" "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.18)" Кол-во: 4

"Позиция 187" "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.20)" Кол-во: 4

"Позиция 188" "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.22)" Кол-во: 4

"Позиция 189" "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.24)" Кол-во: 4

"Позиция 190" "Мегаометр Мегеон 13125" Кол-во: 2