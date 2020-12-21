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    Главная / Торги / Поставка строительного инструмента и оборудования

    Поставка строительного инструмента и оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 10:3021.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительного инструмента и оборудованияМоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036889

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительного инструмента и оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Форма_ТКП_с_Транспортными_расходами.xlsx

    3._Договор_поставки_типовой_2020.doc

    4._Образец_спецификации_к_типовому_договору.docx

    1._Документация_открытого_запроса_цен_2020.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4210

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    s.trishin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тришин Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительного инструмента и оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 10:30 GMT +321.12.2020 10:3021.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительного инструмента и оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036889Подведение итогов не позднее Поставка строительного инструмента и оборудованияМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036889Подведение итогов не позднее Поставка строительного инструмента и оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительного инструмента и оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горелка ацетиленовая сварочная Г-2 ДОН (2,3)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "Горелка пропановая газовоздушная ГВ-111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Горелка пропановая газовоздушная ГВ-850"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Клемма заземления КЗ-50 500А"

    Кол-во: 210

    "Позиция 5"

    "Разъем сварочного кабеля (Диаметр20-22)"

    Кол-во: 210

    "Позиция 6"

    "Редуктор пропановый БПО 5-5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 7"

    "Редуктор пропановый БПО50-8"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Резак пропановый Р1П-01"

    Кол-во: 38

    "Позиция 9"

    "Резак пропановый РЗП-03М Красс"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Рукав ацетиленовый/пропановый"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "Рукав кислородный ХЛ 9мм"

    Кол-во: 500

    "Позиция 12"

    "Обратные клапана на кислородный рукав"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Обратные клапана на пропановый рукав"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Баллон кислородный 40л переосвидет.ГОСТ 949-73"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Баллон пропанновый 50л ГОСТ 15860-84"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Термопенал ТП-10/150 220в"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Термопечь ЭПС Э 50-400"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Стекло защитное для маски сварщика 110х90 (номер 9)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 19"

    "Стекло защитное для маски сварщика 110х90 (номер 10)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 20"

    "Стекло защитное для маски сварщика 110х90 (номер 11)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Плексы защитные на стекла защитные"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 22"

    "Термометр контактный (-50С до +300С) модель WT-1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 23"

    "Термополотенца 325 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Термополотенца 426 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Термополотенца 530 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 26"

    "Установка Miller для термополотенец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Кабель КГ 1*25 сварочный"

    Кол-во: 900

    "Позиция 28"

    "Кабель силовой КГ 4х16"

    Кол-во: 200

    "Позиция 29"

    "Шлем абразивоструйщика Comfort «Contracor»"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Защитный костюм пескоструищика раз 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Защитный костюм пескоструищика раз 52-54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Сменные стекла шлема Comfort «Contracor»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Рукав напорный с нитяным усилением 20*29-1,6 ГОСТ 10362-73"

    Кол-во: 180

    "Позиция 34"

    "Хомут обжимной 13-26мм"

    Кол-во: 400

    "Позиция 35"

    "Розетка брызго-влагозащищенная IP65 16А, 220В"

    Кол-во: 350

    "Позиция 36"

    "Вилка брызго-влагозащищенная IP65 16А, 220В"

    Кол-во: 350

    "Позиция 37"

    "Рулетка 5м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Рулетка 10м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Рулетка 30м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 40"

    "Кабель КГ 2*2,5"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 41"

    "Лестницы 2-х секционная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Лестницы 3-х секционная"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Лопата совковая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 44"

    "Лопата штыковая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 45"

    "Черенок"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Домкрат реечный 5т"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Домкрат реечный 10т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Домкрат реечный 25т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8"

    Кол-во: 32

    "Позиция 50"

    "Огнетушитель порошковый ОП-10"

    Кол-во: 32

    "Позиция 51"

    "Огнетушитель порошковый ОП-35"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Аптечка медицинская"

    Кол-во: 40

    "Позиция 53"

    "Пояс монтажный предохранительный ГОСТ Р 50849-96"

    Кол-во: 60

    "Позиция 54"

    "Очки защитные газорезчика ЗН 62-Г-3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Маска сварщика"

    Кол-во: 65

    "Позиция 56"

    "Зубило"

    Кол-во: 50

    "Позиция 57"

    "Кувалда кованная 1,5кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "Молоток 300гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Молоток 500гр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Молоток 800гр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Молоток 1000гр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Хомут обжимной червячный 16-32мм, 7/8""

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Хомут обжимной червячный 21-38мм, 1 1/2""

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Хомут обжимной червячный 29-47мм. 1 7/8""

    Кол-во: 30

    "Позиция 65"

    "Хомут обжимной червячный 40-64мм, 2,5""

    Кол-во: 30

    "Позиция 66"

    "Хомут обжимной червячный 7-13мм, 1/2""

    Кол-во: 30

    "Позиция 67"

    "Хомут червячный 90-110мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Электрододержатель Eco Confort 400 ESAB"

    Кол-во: 205

    "Позиция 69"

    "Наконечник медный луженый Cu 25-8"

    Кол-во: 210

    "Позиция 70"

    "Электрододержатель ЭД 500А"

    Кол-во: 50

    "Позиция 71"

    "Электрододержатель Germany 400A"

    Кол-во: 50

    "Позиция 72"

    "Углошлифовальная машинка УШМ Bosch 150,125"

    Кол-во: 62

    "Позиция 73"

    "Углошлифовальная машинка УШМ Bosch 230"

    Кол-во: 50

    "Позиция 74"

    "Угольник 200х300мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 75"

    "Угольник 400х600мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 76"

    "Удлинитель на катушке 3-х розеточный 30м, сеч.2,5мм2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 77"

    "Уровень/линейка 600мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 78"

    "Уровень/линейка 1000мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Уровень/линейка 1500мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Стропа текстильные СТП 2,0/4000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 81"

    "Стропа текстильные СТП 4,0/4000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 82"

    "Стропа текстильные СТП 8,0/6000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Стропа текстильные СТП 12,0/6000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 84"

    "4СЦ(строп цепной четырехветвевой)10,0тн/6000мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "4СЦ(строп цепной четырехветвевой)17,0тн/6000мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "4СЦ(строп цепной четырехветвевой)25,0тн/6000мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Диск отрезной АС-D150 UP 2.5mm"

    Кол-во: 900

    "Позиция 88"

    "Диск отрезной АС-D230 UP 2.5mm"

    Кол-во: 900

    "Позиция 89"

    "Диск шлифовальный 150 125*6*22,2мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 90"

    "Диск шлифовальный 230*6*22,2мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 91"

    "Канат ПАТ ф18мм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 92"

    "Щетки дисковые (крацовки) диам.180мм"

    Кол-во: 980

    "Позиция 93"

    "Щетки дисковые (крацовки) диам.230мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 94"

    "Маркер по металлу белый"

    Кол-во: 467

    "Позиция 95"

    "Толщиномер покрытия «Константа К6»"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Респиратор химический ЗМ 6300"

    Кол-во: 30

    "Позиция 97"

    "Сменные патроны, предфильтры и фильтра к респератору химическому ЗМ 6300"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 98"

    "Респиратор лепестковый ЗМ №9322"

    Кол-во: 300

    "Позиция 99"

    "Наконечник 0,019""

    Кол-во: 50

    "Позиция 100"

    "Наконечник 0,025""

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Комплект , защитная насадка наконечника"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Комплект игл и седел"

    Кол-во: 10

    "Позиция 103"

    "Рем комплект к насосу MARK V"

    Кол-во: 40

    "Позиция 104"

    "Шланг 230 bar 1/4x15 м MARK V"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Впускной фильтр грубой очиски MARK V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Жидкость TSL MARK V"

    Кол-во: 100

    "Позиция 107"

    "Кисть флейцевая 2.5 (63 мм)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 108"

    "Кисть флейцевая 3 КФ- 75 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 109"

    "Кисть флейцевая 4 (100 мм)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 110"

    "Лента сигнальная L-250м х 75мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 111"

    "Валик малярный шириной шириной 200мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 112"

    "Шубка на валик 200"

    Кол-во: 500

    "Позиция 113"

    "Набор Сверл от 12 до 20 мм по дереву"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Набор Сверл от 12 до 20 мм по металлу"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Набор Сверл от 3 до 12 мм по металлу"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Таль цепная 2,5т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Таль цепная 5,0т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Таль цепная 10т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Фонарь аккумуляторный ФАГ-РС(светодиодный)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 120"

    "Станок точильный для заточки сверл Sturm BG60075 70Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Кошма войлочная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 122"

    "Бита PH1 WP 25 для больших нагрузок"

    Кол-во: 50

    "Позиция 123"

    "Бита PH2x25мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Бита РН №1 25мм (10шт)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 125"

    "Бита РН №2 25мм (10шт)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Пила ручная по дереву 400 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Пассатижи комбинированные 180 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 128"

    "Кусачки (бокорезы) 160 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "Перфоратор Makita HR2470 (2.7 Дж)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 130"

    "Набор буров SDS-plus диаметры 5,6,8,10,12,14,16,18,20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Отбойный молоток Makita HM1812 (72,8 Дж)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Зубило/пика (патрон -шестигранник HEX, D=28,6), 600 мм"

    Кол-во: 18

    "Позиция 133"

    "Прожектор светодиодный 80 Вт взрывозащищенный"

    Кол-во: 34

    "Позиция 134"

    "Лом металлический 1,3 м диаметр от 25 до 30мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 135"

    "Динамометрический ключ, диапазон 200 - 1500 НмKING TONY 34862-2DG, 1", 300-1500 Нм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Тачки строительные усиленные 2 колеса (грузопод -160 кг)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 137"

    "Колеса к тачкам строительным"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "Мотопомпа дизельная для откачки воды со шлангом и разъемами (от 8 до 20 м3/ч) Мотопомпа YDP20N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Линейка металлическая 1000 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 140"

    "Диск алмазный по бетону 230 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 141"

    "Уровень лазерный до 50 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Сварочный агрегат MOSA DSP 2×400"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Дрель-шуруповерт Makita 6347 DWAE"

    Кол-во: 24

    "Позиция 144"

    "Дрель-шуруповерт 220V Makita DF0300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Ножницы секторные для кабеля НС-70"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Фен строительный Makita"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Горелка с автоподжигом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 148"

    "Баллончик с газом( для мини горелки)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 149"

    "Пресс гидравлический 16-240мм IEК ПГР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Пресс гидравлический 6-50мм IEК ПГР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Мультиметр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 152"

    "Лазерная рулетка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Отвёртка плоская 6,0x100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Отвёртка плоская 5,0x150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Отвёртка плоская 8,0x150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 156"

    "Отвёртка плоская 4,0x150"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Ножовка по металлу ЗУБР MX-100 300 мм [15761_z02]"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Полотна по металлу ЗУБР MX-100 300 мм [15761_z02]"

    Кол-во: 60

    "Позиция 159"

    "Набор комбинированных ключей 6-24мми (Thorvik CWS0016)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Набор комбинированных ключей 27-32мм (27-32 ММ HANS В ЛОЖЕМЕНТЕ, TT-4B)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Ключи рожковые, 24-27мм СИБРТЕХ Код товара: ME-14314"

    Кол-во: 20

    "Позиция 162"

    "Ключи рожковые, 27-32мм KING TONY 19002732(Артикул 19002732)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 163"

    "Ключ разводной №1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Ключ разводной №2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Изолента ПВХ чёрная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 166"

    "Изолента ПВХ жёлто-зелёная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 167"

    "Набор шестигранных ключей"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Нож электрика FIT 2-х сторонняя заточка"

    Кол-во: 25

    "Позиция 169"

    "Нож строительный Hammer "Flex 601-005" лезвия 18мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 170"

    "Сменные лезвия 18мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 171"

    "Кабеле рез Gross 78450"

    Кол-во: 5

    "Позиция 172"

    "Пресс-клещи IEK KO-05E"

    Кол-во: 5

    "Позиция 173"

    "Круглогубцы"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Стриппер (для снятия изоляции) ProsKit 8PK-371D"

    Кол-во: 15

    "Позиция 175"

    "Бирка кабельная треугольная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 176"

    "Бирка кабельная квадратная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 177"

    "Нить капроновая 4 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 178"

    "Сверло конусное 6-32мм (ёлочка)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 179"

    "Головка М-6"

    Кол-во: 10

    "Позиция 180"

    "Головка М-8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 181"

    "Головка М-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Головка М-12"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Станок сверлильный AT-S SU-38"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.14)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.16)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.18)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.20)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.22)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Фреза к станку по металлу AT-S SU-38(д.24)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "Мегаометр Мегеон 13125"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Набор ВИК РД-03-606-03 (Elsvarkin.ru)"

    Кол-во: 2

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