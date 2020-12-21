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Номер извещения
ГП036889
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка строительного инструмента и оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
16.12.2020 10:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4210
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
s.trishin@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тришин Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строительного инструмента и оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 10:30 GMT +321.12.2020 10:3021.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036889Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительного инструмента и оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 15:0031.12.2020 15:0031.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036889Подведение итогов не позднее Поставка строительного инструмента и оборудованияМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строительного инструмента и оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
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Документация лота
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