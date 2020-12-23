Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / отбор организации (иного лица) для выполнения работ по техническому перевооружению газопровода в части замены ШРП на ГРПШ (Перелетиха, Неклюдово)

    отбор организации (иного лица) для выполнения работ по техническому перевооружению газопровода в части замены ШРП на ГРПШ (Перелетиха, Неклюдово)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801941Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому перевооружению газопровода в части замены ШРП на объектах ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"Нижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009801941

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    отбор организации (иного лица) для выполнения работ по техническому перевооружению газопровода в части замены ШРП на ГРПШ (Перелетиха, Неклюдово)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 09:19

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    РДЦ___ПН.xlsx

    Извещение.docx

    СД___ШРП_Перелетиха_Лысково.rar

    ТЗ__к_документации_ШРП_ПН_испр.инв.номер.docx

    СД___ШРП___Неклюдово.rar

    Документация__ПН_испр.инв.в_ТЗ.docx

    ПД___ШРП___Перелетиха_и_Неклюдово.rar

    Итоговый_Протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    Почтовый адрес

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Контактный телефон

    +7 831 469-48-34

    Факс

    +7 831 416-09-84

    Адрес электронной почты

    titanov@oblgaz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титанов Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому перевооружению газопровода в части замены ШРП на объектах ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.202029.12.2020 23:5929.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801941Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому перевооружению газопровода в части замены ШРП на объектах ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому перевооружению газопровода в части замены ШРП на объектах ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород"

    Начальная цена

    6 888 306,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18,

    603022, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ПУШКИНА, 18

    Классификатор ОКПД2

    43.99

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.99

    Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/818471/name/5fe5a282296960.19362271

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЮК ГРЭС
    Конкурс в электронной форме для СМСП № 32211073764
    Выполнение работ по футеровке дымовой трубы №1 для нужд ПАО "ЮК ГРЭС.
    Выполнение работ по футеровке дымовой трубы №1 для нужд ПАО "ЮК ГРЭС.
    591636
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    53 186 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    АО ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32110751855
    Выполнение ремонтных работ внутренних помещений здания ЦКПП АО "Торговый порт Посьет"
    Выполнение ремонтных работ внутренних помещений здания ЦКПП АО "Торговый порт Посьет"
    552505
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    663 628
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ЗНДХ
    Запрос предложений № ГП201502
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: ВЛ 6 кВ куст ЕР-1 - ЕР-3. Очередь 5 Харьягинского месторождения
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: ВЛ 6 кВ куст ЕР-1 - ЕР-3....
    584836
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЗНДХ
    Запрос предложений № ГП201683
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Обустройство куста скважин ЕP-3. Очередь 5 Харьягинского месторождения
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: Обустройство куста...
    585294
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211060320
    Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства после выполнения работ
    Выполнение работ по восстановлению дорожного покрытия и благоустройства после выполнения работ
    590527
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    5 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ЗНДХ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213992
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Обустройство Харьягинского месторождения. Очередь 3. Пакет 4. Модернизация центрального пункта сбора. Система теплоносителя
    Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Обустройство...
    589949
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211056404
    МИ №1078/МИ - Текущий ремонт дымовых труб и баков-аккумуляторов котельных в Петроградском, Центральном, Курортном, Петродворцовом и Пушкинском районах теплоснабжения 142/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    МИ №1078/МИ - Текущий ремонт дымовых труб и баков-аккумуляторов котельных в Петроградском,...
    589862
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 858 129
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ
    Запрос предложений № ГП907850
    Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь
    Кирпичная кладка стен и перегородок в г. Пермь
    250205
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.07.2019 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить