СП-369 Поставка материалов к кабелям связи

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

СП-369 Поставка материалов к кабелям связи

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В соответствии с закупочной документацией

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Требования к электронной подписи поставщиков

Не указан

Официальный сайт, на котором размещена документация

Требования к документации

420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

ПАО ТАТТЕЛЕКОМ Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Скотч лента винил-мастика VM , 38мм*6м или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований" Кол-во: 1670

"Позиция 2" "Скотч лента виниловая 88Т, 19мм*10.8м или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований" Кол-во: 16030

"Позиция 3" "Скотч лента виниловая 88Т, 38 мм*13м или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований" Кол-во: 1316

"Позиция 4" "Armorcast структурный материал или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований" Кол-во: 1497