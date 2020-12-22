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    Главная / Торги / СП-369 Поставка материалов к кабелям связи

    СП-369 Поставка материалов к кабелям связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802180Дата и время окончания срока приема заявок СП-369 Поставка материалов к кабелям связиКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009802180

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    СП-369

    Наименование закупки

    СП-369 Поставка материалов к кабелям связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме

    Дата публикации

    15.12.2020 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОСНОВНОЙ_ТТК_Сопоставление_3м_сокращенный.docx

    Договор_поставки__2__по_заявкам_.doc

    3._Инфокарта.docx

    587_СП_369_Поставка__материалов_к_кабелям_связи_32009802180.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Юридический адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    Почтовый адрес

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Контактный телефон

    +7 843 279-61-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Helli.Khusnutdinova@tattelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хуснутдинова Нелли Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Республика Татарстан (Татарстан)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СП-369 Поставка материалов к кабелям связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.12.2020 09:00 GMT +322.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802180Дата и время окончания срока приема заявок СП-369 Поставка материалов к кабелям связиКазань

    Дата и время вскрытия заявок

    22.12.2020 09:0022.12.2020 09:0022.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802180Дата и время вскрытия заявок СП-369 Поставка материалов к кабелям связиКазань

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2020 10:0024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802180Подведение итогов не позднее СП-369 Поставка материалов к кабелям связиКазань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009802180Подведение итогов не позднее СП-369 Поставка материалов к кабелям связиКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СП-369 Поставка материалов к кабелям связи

    Начальная цена

    9 050 721,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАТТЕЛЕКОМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
    Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ

    Адрес местонахождения

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,

    420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    Производство электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/822080/name/5feafa9a9c7eb1.36375540

    29.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скотч лента винил-мастика VM , 38мм*6м или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований"

    Кол-во: 1670

    "Позиция 2"

    "Скотч лента виниловая 88Т, 19мм*10.8м или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований"

    Кол-во: 16030

    "Позиция 3"

    "Скотч лента виниловая 88Т, 38 мм*13м или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований"

    Кол-во: 1316

    "Позиция 4"

    "Armorcast структурный материал или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований"

    Кол-во: 1497

    "Позиция 5"

    "Скотч лента мастичная 2900R, 38мм*1.5м или эквивалент по характеристикам не хуже заявленных требований"

    Кол-во: 1641

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    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    Москва
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