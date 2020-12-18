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Номер извещения
ГП036650
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на закупку металлопроката марки 10ХСНД и 09Г2С в общем объеме 430 тонн.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 08:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72
Факс
Адрес электронной почты
Anastasiya.Komarnitskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Комарницкая Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно извещения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.12.2020 10:30 GMT +318.12.2020 10:3018.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036650Дата и время окончания срока приема заявок Согласно извещенияКолпино
Дата и время вскрытия заявок
18.12.2020 10:3018.12.2020 10:3018.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036650Дата и время вскрытия заявок Согласно извещенияКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно извещения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.10.31.000
Документация лота
Кол-во:
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