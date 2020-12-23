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Номер извещения
32009802019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива через автозаправочные станции (АЗС) с использованием пластиковых карт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
15.12.2020 09:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350080, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ В.Н.МАЧУГИ, 180,
Почтовый адрес
350011, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2
Контактный телефон
+7 861 233-17-06
Факс
Адрес электронной почты
torgi-smeu@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Косинцев Юрий Юльевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива через автозаправочные станции (АЗС) с использованием пластиковых карт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 08:00 GMT +323.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009802019Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива через автозаправочные станции (АЗС) с использованием пластиковых картКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 08:0023.12.2020 08:0023.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009802019Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива через автозаправочные станции (АЗС) с использованием пластиковых картКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильного бензина и дизельного топлива через автозаправочные станции (АЗС) с использованием пластиковых карт
Начальная цена
2 210 880,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП КК СМЭУ
Все закупки и тендеры ГУП КК СМЭУ
Адрес местонахождения
350080, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ В.Н.МАЧУГИ, 180,
350011, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 2
19.20.21.100
19.20
Документация лота
Кол-во: 47000.00000
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