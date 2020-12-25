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    Главная / Торги / Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250

    Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036622Дата и время окончания срока приема заявок Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    Техническое_задание_на_термопреобразователь.pdf

    ГП036622_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Юридический адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Почтовый адрес

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Контактный телефон

    +7 39566 9-60-94

    Факс

    +7 39566 3-26-05

    Адрес электронной почты

    Mikhail.Fokeev@korgok.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокеев Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нижнеилимский район

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036622Дата и время окончания срока приема заявок Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район

    Дата и время вскрытия заявок

    25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036622Дата и время вскрытия заявок Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2021 10:0015.03.2021 10:0015.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036622Подведение итогов не позднее Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.03.202115.03.2021 10:0015.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036622Подведение итогов не позднее Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Термопреобразователь ТПП-0192-01-1250 - 4 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. Включает все расходы по растаможиванию, упаковке и доставке товара до склада Покупателя Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. Возможна поставка аналогов, при соблюдении тех. характеристик и размеров товара. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя г. Железногорск-Илимский Иркутская область, ул. Промышленная, 5

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО «Коршуновский ГОК»
    Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»

    Адрес местонахождения

    665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.110

    Термостаты

    Классификатор ОКВЭД2

    07.10.3

    Обогащение и агломерация железных руд

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/871262/name/605006349c6501.68604204

    16.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термопреобразователь ТПП-0192-01-1250"

    Кол-во: 4

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