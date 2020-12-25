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Номер извещения
ГП036622
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 08:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Почтовый адрес
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
Контактный телефон
+7 39566 9-60-94
Факс
+7 39566 3-26-05
Адрес электронной почты
Mikhail.Fokeev@korgok.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фокеев Михаил Александрович
Место рассмотрения предложений
Нижнеилимский район
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Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:00 GMT +325.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036622Дата и время окончания срока приема заявок Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2020 10:0025.12.2020 10:0025.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036622Дата и время вскрытия заявок Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район
Подведение итогов не позднее
15.03.2021 10:0015.03.2021 10:0015.03.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036622Подведение итогов не позднее Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»Нижнеилимский район
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка термопреобразователей ТПП-0192-01-1250 для нужд ПАО «Коршуновский ГОК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Термопреобразователь ТПП-0192-01-1250 - 4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе Покупателя. Включает все расходы по растаможиванию, упаковке и доставке товара до склада Покупателя Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Промышленная, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Коршуновский ГОК»
Все закупки и тендеры ПАО «Коршуновский ГОК»
Адрес местонахождения
665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимский, Иващенко, 9А/1
26.51.70.110
07.10.3
Документация лота
Кол-во: 4
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