Оказание услуг по проведению профилактических работ по предупреждению возникновения и ликвидации, открытых газовых и нефтяных фонтанов при строительстве объекта Новоякимовская параметрическая скважина № 1 II-этап.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009801831 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению профилактических работ по предупреждению возникновения и ликвидации, открытых газовых и нефтяных фонтанов при строительстве объекта Новоякимовская параметрическая скважина № 1 II-этап. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ

Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА Юридический адрес 150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38, Почтовый адрес 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38 Контактный телефон +7 3452 53-25-96 доб. 2324 Факс {} Адрес электронной почты GalushinaES@rusgeology.ru Ф.И.О. контактного лица Галушина Елена Сергеевна Место рассмотрения предложений Тюмень Закупки и тендеры Ярославская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru